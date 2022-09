IFA : Huawei MateBook X Pro, une évolution en douceur pour l'ultrabook premium

Les vraies nouveautés de ce modèle sont concentrées dans l'écran Real Colour FullView. Huawei propose avec son nouveau modèle une dalle 14,2 pouces au format 3 : 2, avec une résolution 3,1K de 3 120 x 2 080 pixels et une densité de pixels de 264 ppi. Il dispose également d'une luminosité de 500 nits et d'une compatibilité avec les espaces colorimétriques sRGB et P3 pour un rendu des couleurs plus fidèle encore que la précédente génération. Les utilisateurs travaillant sur des projets photo et vidéo apprécieront également la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Huawei vante aussi la certification TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 obtenue par son dernier PC portable, qui assure un meilleur confort visuel. Les reflets ont également été réduits de 60 % par rapport au précédent modèle.

La caméra retrouve son emplacement traditionnel en haut de l'écran et non plus sous une touche du clavier. Ce choix de design controversé ne nous avait d'ailleurs pas convaincus lors de notre test du Huawei MateBook X Pro (2021) il y a quelques mois, on apprécie que la marque soit revenue à la raison avec ce nouvel appareil.

Pour la partie son, Huawei ne fait pas dans la demi-mesure avec six haut-parleurs et quatre micros intégrés pour capter le moindre son lors d'un enregistrement ou d'un appel vidéo.