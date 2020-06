Xiaomi annonce ses nouveaux PC portables : processeurs Intel 10ème génération et GeForce au programme

Relayée par GSMArena, la nouvelle nous vient en réalité d'Inde où Xiaomi a dévoilé ses nouveaux Mi NoteBook, le 14 et le 14 Horizon Edition. Châssis en aluminium et processeurs Intel 10 ème génération caractérisent ces machines, dont la grande force réside cependant dans des prix planchers.

Au cœur de ces nouveaux modèles, le processeur est toujours épaulé par 8 Go de mémoire vive DDR4 et une solution graphique Intel ou NVIDIA, selon le cas.

Comme leur nom l'indique, sans ambiguïté, ces deux portables Xiaomi disposent d'écrans 14 pouces, profitant d'un traitement anti-reflets, mais se contentant d'une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Il est par ailleurs question d'un poids de 1,5 kg dans le cas du modèle standard et de 1,35 kg seulement pour l'Horizon Edition.

Sans que l'on sache encore quels pays seront concernés par ce lancement, la sortie officielle des produits semble calée au 16 juillet prochain. Trois versions du Mi NoteBook 14 sont au programme avec des prix débutants à environ 550 dollars (GPU Intel, SSD de 256 Go) pour atteindre près de 640 dollars sur le modèle le plus costaud (GPU NVIDIA MX250, SSD de 512 Go).

Du côté du Mi NoteBook 14 Horizon Edition, les tarifs sont plus élevés. Un modèle à base de Core i5 (GPU NVIDIA MX250, SSD SATA de 512 Go) est prévu à 725 dollars alors que le plus pointu de la gamme se dote d'un Core i7 (même GPU, SSD NVMe de 512 Go) pour atteindre près de 800 dollars.

Des tarifs agressifs donc, dont on attend toutefois la conversion européenne…