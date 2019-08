Intel annonce officiellement ses processeurs de 10e génération pour PC portables

© Intel

On les connaissait jusqu'à présent sous le sobriquet «». Les premiers processeurs Intel gravés en, pensés pour nos futurs laptops, répondent désormais aux noms deou encore. Une nomenclature bouleversée pour des nouveautés en pagaille... Et une 10génération dont le fondeur est d'ores et déjà très fier.», argue notamment le groupe dans son communiqué.Comme à chaque lancement de nouvelles puces pour laptops, ce sont avant tout les OEMs (constructeurs d'ordinateurs portables partenaires d'Intel), qui sont au centre des attentions du fondeur de Santa Clara. À l'occasion de cette annonce en grande pompe,consacre une part de son communiqué à unajoutées à ses nouveaux processeurs.Parmi elles, ce qu'Intel appelle le «». Il s'agit d'unpermettant d'accélérer des réseaux neuronaux directement sur le CPU pour «». La technologie «» (GNA), est aussi dûment évoquée. Elle se destine àen opérant en arrière plan des tâches comme la suppression de bruits ou le traitement des voix, explique Intel.Autre nouveauté, plus importante, l'ajout aux nouveaux processeurs Intel d'un(Gen11) capable de développer jusqu'à. À noter que les processeurs dotés de la technologie «» seront pour leur part capables de lancer certains jeux en 1080p, et ce dans des conditions acceptables... Sans avoir recours à autre chose qu'à leur iGPU. À ce props, Intel évoque des titres commeouEn théorie (des tests indépendants seront nécessaires pour confirmer, ou non, les dires d'Intel), ladevrait permettre d'et avec un niveau de détail moyen. Intel indique d'ailleurs que ses nouveaux processeurs incorporent le «», pour de meilleures performances en jeu.Cette aisance en calcul GPU devrait en outre permettre aux pucesde se montrer plus à l'aise en montage vidéo et en création de contenu. En clair, nos futurs ultraportables se montreront plus polyvalents,. Une excellente nouvelle sur le papier.En ce début août,annonce un total de. Comme nous l'évoquions dernièrement , ces derniers sont d'ores et déjà en train d'être distribués aux OEMs. Les premiers PC portables à en être équipés devraient donc arriver sur le marché - au plus tard - pour la période des fêtes. Certaines références pourraient toutefois être commercialisées dès cet automne, a-t-on appris fin juillet.Quoi qu'il en soit, ces nouvelles puces arborent une nomenclature entièrement repensée, et qui se montre déroutante de prime abord. Intel a pris soin de proposer un petit schéma explicatif qui permettra peut-être au chaland d'y voir plus clair.Pour faire simple, le fondeur garde les appellations, leur ajoute un(les deux premiers numéros renvoient à la génération du processeur, les deux derniers désignent le modèle précis du SKU) et adjoint à l'ensemble un identifiant (G1, G4 ou G7 pour les CPUs présentés aujourd'hui) permettant de repérer au premier coup d'œil(64 unités de calculs pour les processeurs « G7 », 48 pour les « G4 » et seulement 32 pour les « G1 »).Comme le rappelle Intel dans son communiqué, plusieurs laptops équipés de ces nouvelles puces 10 nm avaient déjà été présentés enlors du Computex. Il s'agissait des. Ces modèles devraient compter parmi les premiers à être commercialisés, dès cet hiver ou durant l'automne.La firme de Santa Clara indique enfin que cesseront sans surprise complétés de toute une famille de processeurs de 10génération. Sont dans un premier temps attendues d'autres puces basse consommation taillées pour la plateforme, plus sécurisée et pensée en premier lieu pour les entreprises.