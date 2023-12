Lenovo Xiaoxin Pro AI : l'un des premiers PC portables Meteor Lake se dévoile en Chine

Dans l'immédiat, on déduit simplement que ce nouveau modèle arrivera en Chine en début d'année 2024, et qu'il sera vraisemblablement proposé sur le haut de gamme. Une précédente fuite, relative à d'autres PC portables équipés de puces Intel Core Ultra, laisse pour le reste entendre que le modèle doté d'un Core Ultra 5 serait lancé aux environs de 1 100 dollars, contre plus ou moins 1 400 dollars pour la configuration Core Ultra 7, note Notebookcheck.

Compte tenu de son format 16 pouces et de sa nomenclature, le Xiaoxin Pro AI sera pour le reste équipé d'un grand trackpad et d'un clavier complet, avec pavé numérique. On devrait également y trouver un châssis en métal - aluminium ou alliage ? La question reste entière.

Le Xiaoxin Pro AI semble relativement fin, équipé d'une connectique variée (on aperçoit sur les visuels de Lenovo des ports USB-A, USB-C, HDMI ainsi qu'un lecteur de cartes mémoire SD et une prise casque) et, comme son nom le laisse deviner, pourvu de fonctions dédiées à l'intelligence artificielle.

Lenovo, pour sa part, se contente pour l'instant de promettre « les meilleures performances, la meilleure évolutivité et la meilleure autonomie »… Autant dire qu'on a connu la firme plus loquace.