Meteor Lake : l'Intel Core Ultra 7 165H fait ses premiers pas sur Geekbench et il assure

Dans le cas de Meteor Lake, l'échantillon d'ingénierie observé précédemment ressemblait comme deux gouttes d'eau à ce que devait être l'Intel Core Ultra 7 165H… et pour cause, nous avons aujourd'hui confirmation qu'il s'agissait bien de ce modèle. Un modèle qui refait surface sous son appellation officielle et toujours dans les bases de données Geekbench.

Sa fiche technique ne laisse guère de place aux doutes avec ses 16 cœurs pour 22 threads, ses 24 Mo de cache de troisième niveau, sa fréquence de fonctionnement comprise entre 3,8 GHz de base et 5 GHz en boost et, enfin, son TDP oscillant entre 15 et 28 watts.