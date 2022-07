Xiaomi lance ses nouveaux Book Pro avec écran 4K OLED et de la RTX... à prix très serré !

Les deux ordinateurs Book Pro mis à jour par Xiaomi sont des modèles 14 et 16 pouces. Cette cuvée 2022 passe aux processeurs Intel Alder Lake mobiles de 12e génération. Xiaomi a pioché dans la série Alder Lake-P et a jeté son dévolu sur le Core i5-1240P. Il s'agit d'un processeur doté de 4 cœurs Golden Cove et de 8 cœurs Gracemont, soit un 12 cœurs et 16 threads. Sa puissance de base est de 28 W.