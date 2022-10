Le futur Xiaomi Book Air 13 se dévoile malgré lui... et il va faire très, très mal à Apple

À cet égard d'ailleurs, Xiaomi a prévu d'incorporer une batterie de 58,3 Wh, alimentée par un bloc de charge d'une puissance de 65 W. On retrouve également 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go d'espace de stockage SSD.

L'écran tactile OLED de 13,3 pouces affiche une définition de 2 880 x 1 800 pixels, soit une densité très élevée pour une dalle de cette taille, et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, le tout pour un ratio de 16:10 pensé pour la productivité. La connectivité sans-fil est prise en charge par les standards Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2, alors que la connectique se compose de deux ports Thunderbolt dont on ignore encore la norme exacte.

Le prix et la date de sortie du Xiaomi Book Air 13 devraient être annoncés le 27 pour le marché chinois, avec une probable disponibilité en Europe dans les mois qui viennent.