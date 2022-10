Le Redmi Note 12 Pro+ va battre un record de puissance de charge : 210 W !

La série devrait comprendre trois modèles de smartphones : le Note 12, le Note 12 Pro et le Note 12 Pro+. Un Redmi Note 12 Pro Ultra (oui, toujours plus) pourrait également voir le jour.

Le Redmi Note 12 Pro+ devrait notamment faire tourner les têtes, puisqu'il disposerait d'une vitesse de charge encore jamais vue sur un smartphone commercialisé auprès du grand public : 210 W. Avec une telle puissance, la batterie du mobile ne devrait avoir besoin que de quelques minutes pour se recharger complètement. Actuellement, le smartphone qui offre la charge la plus rapide est l'iQOO 10 Pro, qui culmine à 200 W.

Pour les modèles moins équipés de la série, la recharge resterait tout à fait intéressante, car nous aurions 120 W pour le Redmi Note 12 Pro et 67 W pour le Redmi Note 12. C'est plus que les smartphones les plus premium de chez Apple ou Samsung.