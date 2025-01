Parfois, la bascule entre plusieurs applications demande une petite seconde au smartphone avant de réagir. Un problème sans doute accentué par les seuls 8 Go de RAM de notre exemplaire de test. Le modèle 12 Go est probablement plus à l'aise au quotidien. En jeu, mieux vaut ne pas s'attendre à pouvoir sélectionner les graphismes en qualité ultime tout en conservant une bonne fluidité. Sur Genshin Impact, on peut néanmoins espérer jouer à 60 images par seconde avec des réglages entre le Moyen et le Élevé. De quoi se plaint-on ? D'autant que la dissipation thermique est exemplaire. Même après nos habituels benchmarks, le smartphone reste parfaitement tiède, et la batterie n'accuse pas de coup fatal.