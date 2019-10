L’appli photo du Pixel 4 permettra de régler facilement les ombres et les hautes lumières

© 9to5Google

Une fonctionnalité qui est à distinguer du simple réglage de l'exposition, qui se contente d'éclairer ou moins la totalité de la scène. Ici, il est bien question de rendre plus ou moins lumineuses les zones d'ombres et les sources de lumière.Si, sur la plupart des smartphones et appareils photo, ce réglage ne peut s'effectuer qu'de la photographie, Google innove en permettant de prendre de l'avance.Comme on peut le voir sur cette vidéo obtenue en exclusivité par 9to5Google, le Pixel 4 affichera un curseur horizontal sur l'écran permettant d'ajuster la quantité d'ombres et de hautes lumières présente dans la scène.Dans l'exemple, la fonctionnalité se révèle particulièrement utile — le sujet de la photographie étant à contre-jour, il est nécessaire d'augmenter les ombres afin d'illuminer son visage.9to5Google ne s'arrête pas là, puisque c'est toute une galerie d'images promotionnelles capturées depuis un Pixel 4 que le site spécialisé s'est procuré.Parmi les clichés mis en ligne, on distingue évidemment des selfies et autres photos de nuit qui donnent à voir un mode Night Shot sans doute encore plus performant que sur les Pixel 3 et Pixel 3a Plus impressionnant encore, le Pixel 4 semble être en mesure de nous mettre la tête dans les étoiles grâce à des performances en astrophotographie inédites. Ne soyons pas dupes : il va sans dire que ces clichés ont été pris dans des conditions optimales non représentatives du quotidien des futurs possesseurs d'un Pixel 4. Ils n'en restent pas moins impressionnants pour des images sorties d'un téléphone.