Le Google Pixel 4 fuite une nouvelle fois à travers les rendus officiels

Le Google Pixel 4. © Evan Blass

Un téléphone qui n'a plus rien à cacher

Le Google Pixel 4 XL. © Evan Blass

Source : Evan Blass

Pas grand-chose de neuf sous le soleil, pour un smartphone duquel nous connaissons déjà pratiquement tout, et qui s'est déjà retrouvé dans les mains d'un nombre inquiétant de YouTubeurs de par le monde via le marché noir.La stratégie communicationnelle de Google au sujet du Pixel 4 peut laisser perplexe. Déjà victime de fuites en pagaille en amont de la sortie du Pixel 3 l'an dernier , Google semble s'être surpassée pour ne laisser absolument aucun élément de surprise nous cueillir le 15 octobre prochain.Après tout, c'est Google elle-même qui avait révélé le design du Pixel 4 afin de faire taire les premières rumeurs.Ici, nous retrouvons donc un design que nous connaissons bien. Pour rappel, Google conservera à dessein une épaisse bordure au sommet de son écran afin de venir loger une puce dédiée au contrôle gestuel du smartphone Du reste, l'appareil se dotera d'une dalle 90 Hz, d'un Snapdragon 855, de 6 Go de RAM et d'une batterie de 3 000 mAh.