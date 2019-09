Google lance Play Pass sur Android, pour concurrencer Apple Arcade

Apple Arcade vs Google Play Pass

Plus de 350 applications et jeux en illimité

Bientôt en France ?

À l'instar d' Apple Arcade , il s'agit ici d'une offre par abonnement, donnant accès à un vaste catalogue d'applications et de jeux à utiliser en illimité.Alors qu'Apple vient tout juste de lancer sa plateforme Arcade, à destination, bien sûr, des terminaux sous iOS, Google riposte avec son service Play Pass, réservé à Android.Ce dernier est attendu dès cette semaine aux Etats-Unis, où il sera affiché au tarif de 4,99 dollars par mois. Une offre limitée permettra même de profiter du service pour seulement 1,99 dollar par mois durant la première année.L'abonnement Play Pass permettra ainsi à l'utilisateur Android de profiter en illimité de nombreux jeux et autres applications. Selon Maria Sayans, P.-D.G. de Ustwo Games : «».Au lancement, Google Play Pass va proposer divers titres commeou encore, sans oublier certaines applications comme AccuWeather. L'offre s'accompagne d'une période d'essai gratuite de dix jours, et de nouveaux titres seront ajoutés chaque mois.À l'heure actuelle, Google Play Pass est disponible uniquement sur le territoire américain, mais Google promet évidemment d'exporter ce dernier dans les plus brefs délais sur les autres marchés.