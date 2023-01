Apple : Tim Cook baisse son salaire de 35 millions en 2023, mais il devrait survivre, rassurez-vous

Cette baisse de salaire peut être vue comme un symbole. Apple, comme toutes les entreprises mondiales, doit supporter le poids de l'inflation, et les GAFAM ont déjà annoncé une série de mesures qui vont des simples économies d'échelle aux licenciements massifs.

L'activité d'Apple se porte toujours bien, mais il faudra attendre les résultats trimestriels de la marque, annoncés le 2 février, pour savoir si la période de Noël a été fructueuse. Les difficultés de production de l'iPhone 14 Pro et les ventes prétendument molles de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus pourraient sonner la fin de l'abondance pour la marque américaine.

Les émoluments de Tim Cook à la tête du groupe américain ont déjà irrité les investisseurs. En 2022, seuls 66,4 % des actionnaires avaient voté en faveur des différents revenus accordés au dirigeant, un score historiquement bas dans une assemblée générale bien souvent en accord avec les décisions et les demandes du conseil d'administration. Tim Cook a peut-être voulu anticiper une fronde éventuelle en faisant un geste avant la prochaine réunion des actionnaires, prévue en mars prochain.