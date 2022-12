Apple : une année 2022 sans accrocs, juste avant l'iCrise ?

La conséquence a été immédiate pour Apple, qui a annoncé en novembre ne plus pouvoir assurer de livraisons de ces smartphones avant le réveillon de Noël. Le manque à gagner devrait se chiffrer en milliards de dollars perdus, alors que les iPhone 14 Pro sont les modèles les plus demandés par les consommateurs. Les iPhone 14, quant à eux, ne devraient pas aider la marque, tant leur demande paraît plus que timide depuis leur sortie en septembre dernier.

Apple pourrait également subir une baisse de ses ventes sur certaines familles de produits comme l'iPad ou le Mac. L'inflation galopante et les fluctuations de l'euro par rapport au dollar ont contraint la marque à augmenter radicalement tous ces prix. Pas sûr que les ménages, dont les budgets sont de plus en plus serrés, pourront se laisser tenter aussi facilement par des produits ayant pris entre 100 et 200 euros d'augmentations en une année. Il faudra attendre le début de l'année 2023 pour voir si Apple a pu traverser la crise sans trop de dommages, ou non.

La marque doit enfin faire face à de nombreuses plaintes déposées par les régulateurs internationaux concernant ses pratiques commerciales, jugées anti-concurrentielles. Que ce soit le montant de la commission prélevée aux développeurs pour chaque achat sur l'App Store, ou le blocage des systèmes de paiement mobile au profit d'Apple Pay, la marque devra prochainement trouver les bons arguments pour éviter des condamnations et des amendes importantes.