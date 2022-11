C'est vraiment mal barré pour mettre un iPhone 14 sous le sapin

Dans un récent communiqué, Apple alertait les consommateurs au sujet d'une possible pénurie. Elle devrait toucher les versions 14 Pro et 14 Pro Max. Plusieurs analystes évoquent même le côté imminent de cette pénurie, qui pourrait durer jusqu'en 2023. Les temps d'attente pour recevoir le précieux téléphone augmentent régulièrement, et cela ne va sans doute pas s'arranger.