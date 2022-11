Pourquoi Apple se retrouve en difficulté sur les livraisons d'iPhone 14 Pro

Apple parle quant à elle d'« une capacité réduite de production » chez son partenaire chinois, et indique que ses estimations en matière de livraison ont été d'ores et déjà revues à la baisse pour la période des fêtes de fin d'année, tout en affirmant vouloir « prioriser la santé et la sécurité des travailleurs sur les chaines de production ». Quoi qu'il en soit, la nouvelle ne pouvait pas plus mal tomber pour la marque, pour qui le dernier trimestre de l'année est le plus important d'un point de vue commercial.