Les engagements d'Apple en matière d'écologie sont-ils vraiment écologiques ?

Les émissions de CO 2 de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de production d'Apple sont difficiles à suivre et à calculer. Il existe, en effet, de nombreux sous-traitants et autant d'intermédiaires pour pouvoir construire un smartphone ou une montre connectée. Ainsi, si Apple enjoint ses fournisseurs à modifier leurs pratiques, à investir dans les énergies renouvelables ou à s'engager dans des projets de compensation carbone, les actes ne suivent pas forcément.

Tout le monde ne dispose pas des mêmes moyens que le géant américain, ou ne cherche tout simplement pas à être aussi transparent que lui. De plus, certains régulateurs sont moins regardants sur l'origine des produits et des matières premières que dans les marchés les plus développés. Si ce n'est pas impossible, il est très peu probable que les crédits carbone obtenus par Apple compensent réellement et en totalité les émissions de CO 2 générées par sa montre connectée.