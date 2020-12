Tim Cook intervient à l'ONU et y appelle à une économie neutre en carbone

Rappeler la nécessité d'agir rapidement et avec efficacité pour lutter contre le changement climatique. C'était l'objectif du patron d'Apple qui s'est, comme prévu, livré à un bref discours ce samedi à l'occasion de l'United Nations 2020 Climate Ambition Summit. Un événement tenu cette année à distance et co-organisé par l'ONU, la France et le Royaume-Uni. L'occasion pour Tim Cook de vanter les mérites d'Apple en matière d'écologie et de développement durable.