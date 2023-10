La première Apple Watch est désormais "obsolète" pour Apple. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?

Sur la page d'information officielle de la firme, on trouve une explication assez claire de ce qu'est un produit obsolète. Pour la firme, ce sont les gadgets qui « ne sont plus fabriqués depuis plus de sept ans ». Comme il est indiqué, Apple « n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, sans aucune exception », et les centres de services agréés ne commandent plus de pièces détachées pour ces appareils.