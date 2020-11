L'iPhone 5C devient officiellement "vintage" et passe en support limité

Apple qualifie d'ancien - ou de « vintage », pour reprendre le qualificatif choisi par la marque en anglais - tout appareil n'ayant pas été commercialisé au cours des cinq dernières années. Cela vaut pour les iPhone mais également pour les iPad, les iPod, les Mac ou encore les Apple TV.

Concrètement les détenteurs d'un iPhone 5C peuvent pour l'heure toujours bénéficier d'un support étendu au sein des Apple Store et des distributeurs officiels. Toutefois, puisque l'appareil n'est plus en production, il est possible que certaines pièces ne soient plus disponibles.

Côté logiciel, l'iPhone 5C a été initialement livré avec iOS 7. La dernière version officiellement prise en charge est iOS 10.3.3 sortie en juillet 2017.