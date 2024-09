L'iPhone 15 reprend donc le design de ses prédécesseurs, avec un écran de 6,1 pouces, mais en ajoutant la Dynamic Island. Cette pastille, qui entoure la caméra avant Face ID, permet d'afficher des alertes en temps réel. Lorsque vous écoutez la musique, appuyez dessus pour accéder aux contrôles de lecture. Le minuteur s'affiche également dans cette zone, ainsi que le score de votre match de foot du soir.

A l'arrière, une caméra 48 mégapixels fait son apparition avec un nouveau capteur qui accepte plus de lumière pour les photos de nuit, et offre un bien meilleur niveau de détails que les versions précédentes pour toutes vos images. En vidéo, l'iPhone 15 propose toujours une captation en 4K Dolby Vision, mais attention au stockage limité ici à 128 Go.

L'iPhone 15 propose enfin un processeur A16 Bionic aux performances qui dépassent de la tête et des épaules ce que propose la concurrence. Il est tout à fait capable d'afficher un jeu 3D gourmand comme Diablo Immortal, sans chauffer de manière excessive. Seule l'autonomie pourrait en prendre un coup, l'iPhone 15 ne proposant pas plus d'une journée d'autonomie, et moins s'il est utilisé de manière intensive.

Cette puissance permet en outre à Apple de soutenir son appareil dans le temps, avec encore cinq années de mises à jour logicielles prévues par le constructeur. L'iPhone 15 est conçu pour durer et vous accompagner durant plusieurs années.