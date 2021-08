Sur iOS, Google Maps se dote enfin d'un mode sombre

Disponible depuis hier, la dernière version de Google Maps pour iOS lui permet de s’adapter automatiquement au schéma d’affichage sélectionné par l’utilisateur. Si le mode clair est choisi, rien ne change. Mais si le mode sombre est en fonction, Google Maps s’accordera et affichera des teintes sombres ; moins agressives à l’œil.

Google Maps offre aussi la possibilité de changer manuellement de mode en passant par ses réglages, et en cochant soi-même le mode sombre.

Outre cette bonne nouvelle, Google Maps pour iOS permet dorénavant de partager sa position en temps réel via iMessage. Enfin, Google introduit avec sa nouvelle version deux nouveaux widgets pouvant être ajoutés à l’écran d’accueil d’un iPhone. Le premier affiche les conditions de circulation autour de l’utilisateur, et le second se résume en une barre de recherche qui permet de retrouver rapidement un lieu.