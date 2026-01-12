Apple a choisi un nouveau cerveau pour Siri, et il ne sera pas maison. Selon Reuters, la firme de Cupertino s'apprête à s'appuyer sur les modèles Gemini de Google pour alimenter la prochaine génération de son assistant vocal, attendue plus tard en 2026. Un choix stratégique qui dépasse largement la simple question technologique et qui redessine, en creux, l'équilibre des forces dans la bataille mondiale de l'intelligence artificielle.

En confiant le socle cognitif de Siri à Gemini, Apple sécurise un accès à l'un des modèles les plus avancés du moment, tout en conservant la maîtrise de l'interface et de l'expérience utilisateur sur environ deux milliards d'appareils en circulation.

Un partenariat qui propulse Gemini au cœur de l'écosystème Apple

Pour Google, l'accord est une vitrine mondiale. Gemini ne se contente plus d'être une alternative à ChatGPT, il devient une brique centrale de l'IA grand public, intégrée au cœur même des appareils Apple. Au-delà de Siri, Reuters rapporte que Google pourrait même à terme alimenter d'autres fonctions d'Apple Intelligence.

Ce rapprochement s'inscrit dans une relation déjà ancienne. Apple et Google sont liés depuis des années par l'accord qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur iPhone, un partenariat gagnant-gagnant pour les deux camps. La différence, cette fois, est d'une tout autre nature. Il ne s'agit plus de recherche Internet, mais d'intelligence artificielle, autrement dit de la capacité à comprendre, interpréter et agir dans l'environnement numérique de l'utilisateur.

Une pierre dans le jardin d'OpenAI

Pour autant, Apple ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Depuis fin 2024, ChatGPT est déjà intégré à iOS pour certaines requêtes ciblées, notamment liées aux contenus et aux documents. La future version de Siri devrait donc fonctionner comme une couche d'orchestration : Gemini pour le raisonnement général, OpenAI pour des usages spécifiques, et une part croissante de traitement local sur l'appareil, fidèle au discours d'Apple sur la protection de la vie privée.

L'annonce a aussi eu un effet immédiat sur les marchés. Toujours selon Reuters, Alphabet a brièvement franchi le seuil symbolique des 4 000 milliards de dollars de capitalisation, portée par l'enthousiasme autour de Gemini 3 et de ses déclinaisons Pro, saluées pour leurs performances et perçues comme une pression directe sur OpenAI. Une victoire symbolique pour Google dans la guerre des assistants intelligents.

