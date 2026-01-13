Comment Siri va jongler entre Gemini et ChatGPT sur votre iPhone

Le système, baptisé Apple Intelligence, repose sur une hiérarchie de traitement précise. En première ligne, le processeur de votre iPhone gère les interactions courantes grâce à un modèle local d'environ 3 milliards de paramètres. Celui-ci s'appuie sur un index sémantique personnel, une base de données chiffrée qui cartographie vos e-mails, photos, rendez-vous et notes pour comprendre le contexte sans connexion Internet. Si la puissance de la puce A18 (ou ultérieure) ne suffit pas, le relais est passé au cloud.

C'est là qu'intervient Gemini. Selon Bloomberg, le modèle de Google utilisé pour Siri compterait environ 1200 milliards de paramètres, bien plus volumineux que l'IA maison d'Apple. Il devient le cerveau principal pour le raisonnement complexe et la "Visual Intelligence" via le bouton Camera Control. Il ne se contente pas de répondre : il analyse votre demande et aide Siri à identifier quel App Intent déclencher. Par exemple, quand un utilisateur demande "commande-moi un taxi", Gemini comprend l'intention et active directement l'API Uber plutôt que de simuler des clics.

ChatGPT, quant à lui, conserve son rôle de spécialiste créatif avec la rédaction d'emails, la génération d'images, ou l'analyse de fichiers PDF. Contrairement à Gemini qui opère en transparence dans l'infrastructure Apple, l'activation du modèle d'OpenAI requiert toujours une permission explicite de l'utilisateur. Apple continue donc de marquer une distinction nette entre le moteur "système" (boosté par Gemini) et le plugin "expert" (via ChatGPT…

La répartition entre local et cloud n'est pas figée. Selon la complexité de la requête, sa longueur ou sa nature, Apple décide au cas par cas d'une exécution locale ou serveur. Un iPhone 15 Pro et un MacBook Pro M4 Max peuvent même traiter différemment une requête identique, en fonction de la RAM disponible ou des ressources du moment. Siri pourra par exemple extraire des informations sur vos vols depuis un e-mail, consulter le trafic dans Maps, programmer des rappels de voyage et orchestrer tout cela en une seule demande vocale.