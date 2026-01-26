Le premier semestre 2026 serait avant tout placé sous le signe de la continuité. Apple commencerait l’année avec une mise à jour du MacBook Pro, limitée essentiellement à l’intégration des nouvelles puces M5 Pro et M5 Max. Peu de changements sont attendus côté design ou fonctionnalités, cette version servant surtout de transition avant la refonte plus profonde prévue en fin d’année. Un nouveau composant réseau, la puce N1, pourrait également faire son apparition.

Le MacBook Air suivrait une trajectoire similaire. Lui aussi bénéficierait d’un simple passage à la puce M5, sans évolution notable de son châssis. Les amateurs d'améliorations plus visibles devront patienter : l’arrivée d’un écran OLED sur le MacBook Air ne serait envisagée qu’à l’horizon 2028.

Côté machines de bureau, Apple prévoirait en revanche une mise à jour plus intéressante avec un nouveau Mac Studio. Celui-ci intégrerait au minimum une puce M5 Max, tandis que la question du modèle Ultra reste ouverte. Les dernières rumeurs penchent toutefois pour une puce M5 Ultra, Apple ayant déjà surpris par le passé avec des combinaisons inhabituelles.

Enfin, le premier semestre pourrait marquer le retour d’un produit très attendu : un Studio Display de seconde génération. Après plus de quatre ans sans nouvel écran externe, Apple travaillerait sur un modèle intégrant HDR, ProMotion (120 Hz) et une puce dédiée pour la gestion logicielle, probablement dérivée de l’A19.