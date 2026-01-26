Apple préparerait une refonte en profondeur de sa gamme Mac dès 2026. Entre nouvelles puces, arrivée d’un MacBook plus abordable et redesign majeur du MacBook Pro, l’année à venir pourrait être l'une des plus chargées de leur histoire pour les ordinateurs de Cupertino.
Nous fêterons le 1er avril prochain les 50 ans d'Apple. Le constructeur californien est peu réputé pour fêter en grandes pompes ses anniversaires, mais cette année sera forcément un peu différente avec un demi-siècle de présence sur le marché de l'informatique grand public. Quoi de plus logique donc que de mettre en avant le produit qui a construit l'entreprise, le Mac ? Apple préparerait actuellement une mise à jour complète de sa gamme d'ordinateurs portables ou de bureau, et disons-le tout net, cela fait bien longtemps que le programme n'a pas été aussi chargé. Plus que de simples évolutions en douceur et de changements de processeurs, Apple s'apprêterait à donner un petit coup de fouet à sa ligne d'ordinateurs, et cela commencerait dès le début de cette année.
Un début d'année plutôt sage sous le signe de la puce M5
Le premier semestre 2026 serait avant tout placé sous le signe de la continuité. Apple commencerait l’année avec une mise à jour du MacBook Pro, limitée essentiellement à l’intégration des nouvelles puces M5 Pro et M5 Max. Peu de changements sont attendus côté design ou fonctionnalités, cette version servant surtout de transition avant la refonte plus profonde prévue en fin d’année. Un nouveau composant réseau, la puce N1, pourrait également faire son apparition.
Le MacBook Air suivrait une trajectoire similaire. Lui aussi bénéficierait d’un simple passage à la puce M5, sans évolution notable de son châssis. Les amateurs d'améliorations plus visibles devront patienter : l’arrivée d’un écran OLED sur le MacBook Air ne serait envisagée qu’à l’horizon 2028.
Côté machines de bureau, Apple prévoirait en revanche une mise à jour plus intéressante avec un nouveau Mac Studio. Celui-ci intégrerait au minimum une puce M5 Max, tandis que la question du modèle Ultra reste ouverte. Les dernières rumeurs penchent toutefois pour une puce M5 Ultra, Apple ayant déjà surpris par le passé avec des combinaisons inhabituelles.
Enfin, le premier semestre pourrait marquer le retour d’un produit très attendu : un Studio Display de seconde génération. Après plus de quatre ans sans nouvel écran externe, Apple travaillerait sur un modèle intégrant HDR, ProMotion (120 Hz) et une puce dédiée pour la gestion logicielle, probablement dérivée de l’A19.
A la rentrée, un tout nouveau MacBook Pro OLED et le MacBook à petit prix
C’est surtout la seconde moitié de 2026 qui concentrerait les annonces les plus impressionnantes. Apple prévoirait d’abord un nouveau Mac mini, dont la puce exacte reste incertaine. La rumeur évoque une arrivée plus rapide que prévu de la puce M6, qui pourrait faire ses débuts sur certaines configurations dès cette période, rompant avec le calendrier habituel d’Apple Silicon.
Autre nouveauté stratégique : l’arrivée d’un MacBook à bas prix, attendu depuis plusieurs années. Ce modèle embarquerait une puce A18 Pro, un écran LCD de 13 pouces et serait décliné en plusieurs coloris. Positionné bien en dessous du MacBook Air, avec un prix de départ estimé autour de 699 dollars, il permettrait à Apple de toucher de nouveaux publics, notamment les étudiants et usages légers.
Mais le véritable point d’orgue de 2026 serait sans doute la refonte complète du MacBook Pro, annoncée comme la plus importante depuis plus de cinq ans. Attendu en toute fin d’année, ce nouveau modèle adopterait un design plus fin, un écran OLED, le support tactile, et possiblement même une connectivité cellulaire. Attendu initialement en 2027, ce modèle serait finalement prêt pour les fêtes de fin d'année et aurait de nombreux arguments pour pousser au renouvellement. Ce nouveau modèle, revu de fond en comble, repositionnerait le MacBook Pro comme la vitrine technologique du Mac.
Si vous avez besoin d'acheter un nouveau Mac, nous vous conseillons donc vivement de ronger votre frein et d'attendre quelques mois supplémentaires avant de passer à la caisse.