L’idée d’un MacBook à prix plancher semblait jusque-là incompatible avec la culture Apple. Steve Jobs l’avait martelé : « Nous ne faisons pas de PC au rabais ». Pourtant, le constructeur de Cupertino n’a jamais été aussi proche de changer de stratégie, portée par une réalité économique simple : sa part de marché mondiale stagne, malgré le succès des puces Apple Silicon. Et les signaux se multiplient. Aux États-Unis, Walmart vend déjà un MacBook Air M1 à 549 dollars, preuve qu’un « Mac pas cher » existe officieusement, mais sans aucun effort marketing de Cupertino. La différence, cette fois, c’est que le modèle attendu pour 2026 serait conçu dès le départ pour occuper cette tranche de prix.

Selon les premières fuites, ce MacBook reprendrait le processeur A18 Pro, la puce mobile de l'iPhone 16 Pro, très économe mais incapable de soutenir des charges lourdes sur la durée, faute de ventilation active. Autrement dit, une machine pensée pour le web, le travail scolaire et la bureautique, pas pour la puissance brute. Apple appliquerait aussi sa traditionnelle segmentation : base à 8 Go de RAM, des options rapidement onéreuses si vous voulez plus de confort, et une conception prémium déclinée potentiellement en couleurs chatoyantes pour séduire les étudiants et les usages légers.

Mais l’atout clé serait ailleurs : un design haut de gamme, probablement en aluminium, et une autonomie difficile à égaler dans cette gamme de prix. Un cocktail qui pourrait attirer des utilisateurs qui n’avaient jamais envisagé un Mac — et qui pourrait faire très mal au marché Windows de milieu de gamme. L’analyse de Ben Bajarin, dirigeant du cabinet d'analyse Creative Strategies, va dans ce sens : le simple fait qu’Apple se positionne à 600-700 dollars suffirait à redistribuer les cartes.