Le premier modèle à voir le jour serait un MacBook Pro d’entrée de gamme équipé de la puce M5. Ce Mac, identifié sous le code J704, serait actuellement testé avec macOS Tahoe 26.0.2, une version spécifique à la validation du matériel. Sa sortie serait imminente, d’autant que les stocks du MacBook Pro M4 se raréfient dans les Apple Store. Les rumeurs se font d'ailleurs plus insistantes, avec un lancement qui pourrait intervenir dès cette semaine.

Début 2026, Apple poursuivrait sur sa lancée avec un MacBook Air M5, attendu dans ses deux formats habituels de 13 et 15 pouces. Ce portable, connu sous les identifiants J813 et J815, fonctionnerait sous macOS 26.2 et succéderait directement au MacBook Air M4 sorti en mars 2025. Ce nouveau modèle serait identique au précédent d'un point de vue design, et serait davantage une mise à jour technique, avec un boost de performances permis par l'Apple M5. Le MacBook Air est le Mac le plus vendu de la gamme, aucune raison donc de changer une formule qui marche.

Un peu plus tard, Apple lancerait les versions haut de gamme de ses portables : les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, référencés J714 et J716. Ces modèles fonctionneraient avec macOS 26.3, prévu pour le premier trimestre 2026. Comme les générations précédentes, ils seraient proposés en 14 et 16 pouces, et viendraient remplacer la gamme M4 commercialisée en novembre 2024.