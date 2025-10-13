Si le MacBook Pro M5 serait sur le point d’être annoncé, une vague de nouveaux ordinateurs est attendue tout au long de l'année 2026, avec un renouvellement presque complet de la gamme.
Les indices s’accumulent autour des futurs Mac d’Apple, et il s'annonce des plus intenses. Selon des sources du site Apple Insider, et proches du développement de macOS Tahoe, la marque testerait actuellement plusieurs modèles inédits, chacun associé à une version spécifique du futur système d’exploitation, déjà en cours de développement dans les laboratoires du constructeur. Les prochaines mises à jour contiennent ainsi des noms de code qui seraient associés aux futurs Mac prévus pour les prochains mois. Faisons le point sur cette possible feuille de route.
Tous les MacBook mis à jour dans les prochains mois
Le premier modèle à voir le jour serait un MacBook Pro d’entrée de gamme équipé de la puce M5. Ce Mac, identifié sous le code J704, serait actuellement testé avec macOS Tahoe 26.0.2, une version spécifique à la validation du matériel. Sa sortie serait imminente, d’autant que les stocks du MacBook Pro M4 se raréfient dans les Apple Store. Les rumeurs se font d'ailleurs plus insistantes, avec un lancement qui pourrait intervenir dès cette semaine.
Début 2026, Apple poursuivrait sur sa lancée avec un MacBook Air M5, attendu dans ses deux formats habituels de 13 et 15 pouces. Ce portable, connu sous les identifiants J813 et J815, fonctionnerait sous macOS 26.2 et succéderait directement au MacBook Air M4 sorti en mars 2025. Ce nouveau modèle serait identique au précédent d'un point de vue design, et serait davantage une mise à jour technique, avec un boost de performances permis par l'Apple M5. Le MacBook Air est le Mac le plus vendu de la gamme, aucune raison donc de changer une formule qui marche.
Un peu plus tard, Apple lancerait les versions haut de gamme de ses portables : les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, référencés J714 et J716. Ces modèles fonctionneraient avec macOS 26.3, prévu pour le premier trimestre 2026. Comme les générations précédentes, ils seraient proposés en 14 et 16 pouces, et viendraient remplacer la gamme M4 commercialisée en novembre 2024.
Cap sur les Mac de bureau pour le printemps 2026
Une fois cette nouvelle famille d’ordinateurs portables installée, Apple se concentrerait sur le segment desktop, avec plusieurs mises à jour prévues pour l’été 2026. L'entreprise testerait actuellement un Mac mini et un Mac Studio sous macOS 26.4, respectivement identifiés J873s/J873g et J775c/J775d. Ces modèles succéderaient aux versions M2 Ultra et M2 Max lancés en 2023. Cette version du système pourrait être lancée au printemps, en même temps qu'iOS 26.4 qui accueillerait le nouveau Siri dopé à l'intelligence artificielle.
On allait presque en oublier l'iMac : les fichiers internes de macOS 26.4 contiendraient également des références à une machine numérotée en interne J833ct, possiblement un nouvel iMac, ainsi qu’à un mystérieux modèle J804, qui pourrait être une évolution directe du MacBook Pro M5. L’ensemble de ces ordinateurs serait dévoilé progressivement entre le printemps et l’été 2026.
Enfin, selon les mêmes sources, Apple plancherait déjà sur la prochaine génération de MacBook Pro M6 Pro et M6 Max, qui serait connue sous les identifiants K114 et K116 dans les couloirs de Cupertino. Ces versions, dotées d’un châssis plus fin et d’un écran OLED, arriveraient après le lancement des modèles M5, prolongeant ainsi un rythme de renouvellement annuel bien rodé.
L'année 2026 s’annonce comme l’une des années les plus riches en nouveautés Mac depuis une décennie. Seul le Mac Pro serait oublié une fois de plus, ce qui pose la question de sa pertinence dans la gamme du constructeur.
Si vous avez envie de vous acheter un nouveau Mac, on vous conseille vraiment d'attendre quelques mois, cela semble valoir le coup.