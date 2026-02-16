Il y a aussi du nouveau côté hardware. Plutôt que d’opter pour une puce Apple Silicon optimisée pour Mac, ce modèle embarquerait un A18 Pro, le processeur déjà utilisé dans la gamme iPhone 16. Un choix surprenant, mais stratégique.

Si l’A18 Pro reste en dessous des puces Mx que l’on retrouve dans les MacBook Air et Pro, il n’a rien d’anecdotique. Cette génération de puce mobile a commencé à rivaliser avec les premières puces M1 en matière de performances, ce qui pourrait suffire pour un usage bureautique, étudiant ou multimédia léger.

Côté écran, Apple viserait un format légèrement inférieur à 13 pouces. Des rumeurs précédentes évoquaient une dalle de 12,9 pouces, ce qui placerait ce MacBook entre un iPad Pro et un MacBook Air en termes de gabarit.

Autre dernier point notable : Apple n’aurait pas retenu le plastique pour réduire les coûts. À la place, la firme aurait mis au point un nouveau procédé de fabrication en aluminium, plus rapide et moins onéreux que celui utilisé sur les MacBook Air et Pro actuels. Même moins cher, le MacBook resterait une machine premium, sans compromis sur la qualité de fabrication.

Il ne faudrait plus attendre longtemps pour découvrir ce MacBook low cost. Selon Mark Gurman, Apple prépare un évènement vidéo pour le mois de mars 2026 et lancerait ces ordinateurs dans la foulée. Plus que quelques jours à attendre donc si vous êtes intéressés.