Le MacBook à petit prix arriverait bien plus rapidement que prévu. Ce nouveau modèle s'accompagnerait de nouveaux coloris inédits qui devraient marquer les esprits.
C'est probablement le Mac le plus attendu de cette année. Pour ses 50 ans, Apple souhaiterait ajouter un nouveau membre à sa famille d'ordinateurs portables, et ce modèle devrait faire parler. Le constructeur préparerait en effet un MacBook à petit prix, vendu à un prix inférieur à 700 euros. Ce MacBook, moins puissant qu'un MacBook Air et bien entendu qu'un MacBook Pro, serait taillé pour le grand public, et notamment les jeunes et les étudiants qui souhaitent acheter leur premier ordinateur, et passer au Mac pour débuter leurs études. Pour les convaincre, Apple ne miserait pas que sur le prix, mais aussi sur le design avec des coloris jamais vus dans la gamme MacBook.
Un MacBook qui va nous en faire voir de toutes les couleurs
Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple testerait plusieurs teintes plus audacieuses que d’habitude : jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent classique et gris foncé. Rien n’indique que toutes ces couleurs seront retenues pour la version finale, mais Apple a une idée derrière la tête : rendre ce Mac plus fun, plus accessible et moins austère que les modèles professionnels.
Ces coloris vous rappellent d'ailleurs peut-être quelque chose. C'est normal, puisque ce sont les mêmes teintes que celles adoptées sur l'iPad d'entrée de gamme. Lui aussi pensé pour les étudiants et les
Cette stratégie rappelle aussi celle adoptée avec les iMac colorés ou certains iPhone aux finitions plus vives. Un moyen d’attirer un public étudiant ou familial, tout en différenciant clairement ce modèle des MacBook Air.
Un modèle moins puissant, mais premium
Il y a aussi du nouveau côté hardware. Plutôt que d’opter pour une puce Apple Silicon optimisée pour Mac, ce modèle embarquerait un A18 Pro, le processeur déjà utilisé dans la gamme iPhone 16. Un choix surprenant, mais stratégique.
Si l’A18 Pro reste en dessous des puces Mx que l’on retrouve dans les MacBook Air et Pro, il n’a rien d’anecdotique. Cette génération de puce mobile a commencé à rivaliser avec les premières puces M1 en matière de performances, ce qui pourrait suffire pour un usage bureautique, étudiant ou multimédia léger.
Côté écran, Apple viserait un format légèrement inférieur à 13 pouces. Des rumeurs précédentes évoquaient une dalle de 12,9 pouces, ce qui placerait ce MacBook entre un iPad Pro et un MacBook Air en termes de gabarit.
Autre dernier point notable : Apple n’aurait pas retenu le plastique pour réduire les coûts. À la place, la firme aurait mis au point un nouveau procédé de fabrication en aluminium, plus rapide et moins onéreux que celui utilisé sur les MacBook Air et Pro actuels. Même moins cher, le MacBook resterait une machine premium, sans compromis sur la qualité de fabrication.
Il ne faudrait plus attendre longtemps pour découvrir ce MacBook low cost. Selon Mark Gurman, Apple prépare un évènement vidéo pour le mois de mars 2026 et lancerait ces ordinateurs dans la foulée. Plus que quelques jours à attendre donc si vous êtes intéressés.