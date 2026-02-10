On devrait se préparer à une jolie opportuntié avec le prochain ordinateur MacBook d'Apple. Cet appareil entrée de gamme devrait en effet, selon un nouveau rapport dont Wccftech se fait l'écho, porter à lui seul les ventes d'Apple dans le domaine pendant l'année actuelle.

Ce modèle pourrait ainsi durant l'ensemble de la période 2026 représenter 25% des ventes de l'ensemble des MacBook d'Apple. Un appareil qui, malgré la crise de la RAM, devrait intégrer une RAM de 8 Go, et sortir aux États-unis à un prix estimé selon les rumeurs entre 699 et 799 dollars.