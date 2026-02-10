Le géant américain prévoit du nouveau en 2026 niveau MacBook, avec un modèle qui sera bien plus abordable. Un modèle qui devrait lui permettre de faire exploser ses ventes !
Cette année, Apple va se lancer à l'assaut des ordinateurs entrée de gamme, avec un MacBook beaucoup plus abordable qui fait déjà trembler la concurrence dans le secteur. Cet ordinateur fait par contre saliver du côté de la firme de Cupertino, qui table avec lui sur un très beau succès.
Le nouveau MacBook entrée de gamme devrait être la star des Mac en 2026 pour Apple
On devrait se préparer à une jolie opportuntié avec le prochain ordinateur MacBook d'Apple. Cet appareil entrée de gamme devrait en effet, selon un nouveau rapport dont Wccftech se fait l'écho, porter à lui seul les ventes d'Apple dans le domaine pendant l'année actuelle.
Ce modèle pourrait ainsi durant l'ensemble de la période 2026 représenter 25% des ventes de l'ensemble des MacBook d'Apple. Un appareil qui, malgré la crise de la RAM, devrait intégrer une RAM de 8 Go, et sortir aux États-unis à un prix estimé selon les rumeurs entre 699 et 799 dollars.
Apple pourrait enregistrer des ventes allant jusqu'à 8 millions d'unités
Ce concurrent (ou plutôt, « alernative » ?) au MacBook Air aurait en effet des perspectives de vente franchement imposantes. Apple pourrait ainsi écouler, selon toujours le même rapport, un ensemble de 5,5 à 7,9 millions d'unités de ce modèle à travers la planète en 2026.
Pour rappel, en quelques années, les MacBook équipés de puces produites directement par Apple se sont taillées une belle part de marché. Ils ont ainsi récemment réussi à dépasser les pc portables équipés eux d'une puce AMD. Avec ce nouveau modèle, Apple va-t-il pouvoir se mettre en chasse des ordinateurs intégrant une puce Intel ?