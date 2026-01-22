En face, et malgré une position qui reste très prépondérante (plus de 60% de parts de marché), Intel a pour sa part vu son assise s'effriter de manière quasi constante depuis 2015-2016. On remarque d'ailleurs une accélération en deux temps de cette tendance, d'abord lorsque AMD a commencé à reprendre en vigueur à l'horizon 2018-2020 (on se souvient notamment de l'arrivée début 2020 des puces Renoir, qui marquaient un tournant pour le groupe sur le segment mobile), puis, en 2020 et par la suite, lorsque Apple s'est émancipé des processeurs x86 Intel Core pour migrer vers ses propres solutions ARM.

Fait intéressant, mais prévisible là aussi au regard de la popularité croissante de certaines références (on pense entre autres aux excellents processeurs X3D), AMD parvient à grignoter chaque année un peu plus de parts de marché à Intel sur le terrain des processeurs pour PC de bureau, cette fois, avec un peu plus de 30% en 2025. Apple, lui, s'en tient à 10% de PdM sur ce terrain, tandis qu'Intel tombe là aussi à environ 60% de PdM, avec une dynamique de baisse constante depuis au moins 2023… au profit direct d'AMD, et plus marginalement d'Apple, en dépit de ses puissantes puces M4 Max et M3 Ultra.