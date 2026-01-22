Les dernières données du cabinet d'analyse Mercury Research, suggèrent qu'Apple et ses MacBook Pro / MacBook Air ont réussi, en cinq ans seulement, à égaler la position occupée par AMD sur le marché des ordinateurs portables. Une performance que la firme doit, vous vous en doutez, à ses modèles équipés de puces Apple Silicon.
Cela n'a (à vrai dire) rien d'une surprise, mais le lancement des puces Apple Silicon sur les MacBook Air, puis les MacBook Pro, à compter de novembre 2020, a permis à Apple de se tailler en son nom propre une part non négligeable du beau gâteau que représente le marché des ordinateurs portables… jusqu'à en arriver à une position très proche de celle détenue par les machines sous processeurs AMD. À partir de rien (ses anciens MacBook étaient pour rappel équipés en puces Intel), Apple a donc réussi à devenir l'égal d'un vétéran de ce segment du marché PC.
Les PC portables AMD rattrapés
C'est en tout cas ce que mettent en évidence les dernières données du cabinet d'analyse Mercury Research, décortiquées par Bernstein Research, pour l'année 2025. On y découvre qu'après le léger décrochage subi par Apple en 2024, l'année 2025 s'est montrée nettement plus favorable pour le géant de Cupertino, qui égale peu ou prou la performance d'AMD en nombre de machines distribuées.
Dans le détail, les PC portables motorisés par AMD représentent 21 à 22% du nombre total de machines vendues en 2025. Les MacBook Air et MacBook Pro, eux, s'installent juste en-dessous de la barre des 20%, entre 18 et 19% suivant les mois.
Intel toujours loin devant, mais toujours en déclin
En face, et malgré une position qui reste très prépondérante (plus de 60% de parts de marché), Intel a pour sa part vu son assise s'effriter de manière quasi constante depuis 2015-2016. On remarque d'ailleurs une accélération en deux temps de cette tendance, d'abord lorsque AMD a commencé à reprendre en vigueur à l'horizon 2018-2020 (on se souvient notamment de l'arrivée début 2020 des puces Renoir, qui marquaient un tournant pour le groupe sur le segment mobile), puis, en 2020 et par la suite, lorsque Apple s'est émancipé des processeurs x86 Intel Core pour migrer vers ses propres solutions ARM.
Fait intéressant, mais prévisible là aussi au regard de la popularité croissante de certaines références (on pense entre autres aux excellents processeurs X3D), AMD parvient à grignoter chaque année un peu plus de parts de marché à Intel sur le terrain des processeurs pour PC de bureau, cette fois, avec un peu plus de 30% en 2025. Apple, lui, s'en tient à 10% de PdM sur ce terrain, tandis qu'Intel tombe là aussi à environ 60% de PdM, avec une dynamique de baisse constante depuis au moins 2023… au profit direct d'AMD, et plus marginalement d'Apple, en dépit de ses puissantes puces M4 Max et M3 Ultra.