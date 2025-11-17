Comme le souligne Tom's Hardware, le troisième trimestre 2025 brille surtout par son absence de croissance par rapport au second trimestre 2025, du moins sur les processeurs destinés au grand public. Contrairement aux années précédentes, les ventes de PC x86 liées à la rentrée scolaire et aux fêtes de fin d'années n'ont pas permis d'inverser une tendance induite principalement par la baisse des expéditions observées chez Intel -- la firme ayant diminué sa production de SoC et de puces entrée de gamme pour réaffecter ses capacités vers les puces pour serveur. Une stratégie qu'AMD n'a pas adoptée, lui permettant mathématiquement de gagner du terrain sur cette période.

De quoi aider l'entreprise à atteindre les deux marqueurs évoqués plus haut, avec notamment 25,6% de parts de marché sur le Q3 2025, contre 24,2% sur le Q2 2025 et 23,9% sur le Q3 2024 note Tom's Hardware. Mieux, si l'on ajoute au calcul ses solutions embedded, ses puces IoT et ses SoC vouées aux consoles de jeu, AMD atteint alors les 30,9% de parts de marché. Intel, de son côté, perd 5,9% de parts de marché par rapport à l'année dernière sur le même période… mais continue de détenir 69,1% de PdM. Tout de même.

La performance la plus notable d'AMD est visible sur les ventes de CPU voués aux PC de bureau (« desktop »). Ici, la firme profite d'une croissance constante depuis le Q4 2024, et d'une hausse des ventes sur le dernier trimestre, portée par la popularité de ses processeurs Ryzen 9000 « Granite Ridge » pour atteindre 33,6% de parts de marché (+5,2% de PdM en un an). Quant à Intel, il est passé de 71,7% de parts de marché l'année dernière à 66,4% de PdM sur le Q3 2025 pour le même segment.