Lentement mais sûrement, AMD grignote des parts de marché à Intel sur le segment des processeurs x86. Rien de particulièrement nouveau dans ce constat, mais les derniers chiffres de Mercury Research nous permettent de savoir où en sont les deux groupes, et à quel point AMD gagne en emprise.
Un peu plus de 25% du nombre total de puces x86 vendues dans le monde sont estampillées AMD, et 33% des CPUs installés à bord de nos PC de bureau sont également issus du groupe dirigé depuis 2014 par Lisa Su. C'est ce que l'on apprend cette semaine des chiffres partagés par Mercury Research et relayées, graphiques à l'appui, par Tom's Hardware. On y découvre qu'AMD a franchi ces deux étapes importantes sur le troisième trimestre 2025, en dépit d'un grignotage plus lent que par le passé de la position d'Intel, toujours leader incontesté sur le titanesque marché du processeur x86.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un marché x86 un peu mou dernièrement
Comme le souligne Tom's Hardware, le troisième trimestre 2025 brille surtout par son absence de croissance par rapport au second trimestre 2025, du moins sur les processeurs destinés au grand public. Contrairement aux années précédentes, les ventes de PC x86 liées à la rentrée scolaire et aux fêtes de fin d'années n'ont pas permis d'inverser une tendance induite principalement par la baisse des expéditions observées chez Intel -- la firme ayant diminué sa production de SoC et de puces entrée de gamme pour réaffecter ses capacités vers les puces pour serveur. Une stratégie qu'AMD n'a pas adoptée, lui permettant mathématiquement de gagner du terrain sur cette période.
De quoi aider l'entreprise à atteindre les deux marqueurs évoqués plus haut, avec notamment 25,6% de parts de marché sur le Q3 2025, contre 24,2% sur le Q2 2025 et 23,9% sur le Q3 2024 note Tom's Hardware. Mieux, si l'on ajoute au calcul ses solutions embedded, ses puces IoT et ses SoC vouées aux consoles de jeu, AMD atteint alors les 30,9% de parts de marché. Intel, de son côté, perd 5,9% de parts de marché par rapport à l'année dernière sur le même période… mais continue de détenir 69,1% de PdM. Tout de même.
La performance la plus notable d'AMD est visible sur les ventes de CPU voués aux PC de bureau (« desktop »). Ici, la firme profite d'une croissance constante depuis le Q4 2024, et d'une hausse des ventes sur le dernier trimestre, portée par la popularité de ses processeurs Ryzen 9000 « Granite Ridge » pour atteindre 33,6% de parts de marché (+5,2% de PdM en un an). Quant à Intel, il est passé de 71,7% de parts de marché l'année dernière à 66,4% de PdM sur le Q3 2025 pour le même segment.
AMD rebondit (légèrement) sur le secteur mobile…
Beaucoup moins à la fête sur le secteur mobile (comprenez les processeurs destinés aux PC portables) dernièrement, AMD souffre de la comparaison face à Intel, omniprésent avec ses solutions Arrow Lake et Lunar Lake, entre autres. Sur le Q3 2025, AMD a néanmoins réussi à remonter un peu la pente, en totalisant 21,9% de PdM, contre 20,6% un trimestre plus tôt. Une accalmie salutaire après presque un an baisse. AMD détenait pour rappel 23,7% de PdM sur le Q4 2024, et avait d'ailleurs réussi à approcher les 25% de PdM en courant d'année 2022.
Sur le terrain des CPU x86 pour serveurs cette fois, AMD obtient 27,8% de PdM, toujours sur le Q3 2025, contre 72,2% pour Intel au même moment. La firme de Lisa Su parvient néanmoins à grappiller 0,5% de PdM au détriment de son concurrent sur cette période, surtout marquée par une forme de stagnation depuis le début d'année, et ce pour les deux principaux fournisseurs de puces x86. Le reste du marché serveurs est principalement occupé par Nvidia et ses GPUs, qui se taille ici la part du lion.
Une occasion ratée pour AMD ?
En dépit de ces chiffres encourageants pour AMD, qui perd en volumes ce qu'elle gagne en revenus (grâce à la vente de processeurs premium disposant d'une belle popularité), la firme a quand même raté l'occasion de se saisir d'une portion bien plus importante encore du marché x86. Un point intéressant, d'après nous, soulevé par un lecteur de Tom's Hardware en commentaire.
Depuis son grand retour dans les années 2018-2020, l'entreprise n'a pas suffisamment profité des faiblesses de son rival (Intel venait notamment de se faire congédier par Apple), qui s'active désormais pour retrouver toute sa force, notamment sur le marché laptop avec les futures puces Panther Lake et sur le terrain des data-centers avec les puces Clearwater Forest (gravées dans les deux cas à l'aide du nouveau protocole 18A d'Intel).
Par ailleurs, et en dépit de difficultés encore très présentes cette année, Intel a réussi ces derniers mois à signer un partenariat majeur avec Nvidia, et à faire entrer du cash au travers -- entre autres -- d'une importante prise de participation de l'Administration Trump à hauteur de 9 milliards de dollars fin août. De quoi relancer la machine ? Difficile à dire, les problèmes d'Intel étant nombreux, mais AMD semble en tout cas avoir raté un moment très propice pour briller… et pas seulement exister.