Dans le reste de sa vidéo, l'informateur reprend des rumeurs dont nous avions déjà eu vent. L'iPhone 17e sera animé par la même puce A19 que ses grands frères, et sera pourvu de 8 Go de RAM. La batterie de ce nouveau modèle sera toujours de 4000 mAh, mais on peut s'attendre à une hausse de l'autonomie grâce aux économies d'énergie de la nouvelle puce et, surtout, du nouveau modem C1X.