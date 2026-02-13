Le nouvel iPhone "abordable" d'Apple devrait être présenté puis commercialisé dans les prochains jours. Et, comme souvent, Jon Prosser vient perturber la communication de la marque qui, pour rappel, l'attaque en justice pour ses fuites entourant iOS 26.
Foutu pour foutu… le créateur de Front Page Tech publie aujourd'hui une vidéo de présentation de l'iPhone 17e. Et, alors que l'on s'attendait à des nouveautés assez mineures pour le nouveau smartphone de milieu de gamme d'Apple, il apparaît que la marque a pu faire plus d'efforts que prévu. Voyons ça de plus près.
La Dynamic Island s'invite sur l'iPhone 17e
Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'Apple recycle une nouvelle fois le design des iPhone 14, Jon Prosser affirme aujourd'hui que la firme offrira finalement une nouvelle encoche « Dynamic Island » à son smartphone le plus abordable. Une nouveauté bienvenue, qui permet non seulement de récupérer un peu de surface d'affichage, mais aussi de bénéficier d'informations additionnelles comme la piste en cours de lecture, ou l'estimation d'arrivée de votre repas sur les plateformes de livraison.
Pour ne rien gâcher, Apple en profiterait aussi pour intégrer le même nouveau capteur à selfies que sur toute la gamme des iPhone 17. Pour rappel, il s'agit d'un module de 18 mégapixels, au format carré, qui permet de passer simplement d'un mode vertical à horizontal sans avoir à pivoter son iPhone. Une innovation que l'on s'attend à retrouver sur de nombreux smartphones concurrents cette année.
Mais, ne soyons pas trop gourmands. D'après Prosser, l'iPhone 17e se contentera, comme l'an dernier, d'un écran OLED de 6,1 pouces cadencé à 60 Hz. Après tout, il faut bien qu'il reste quelques atouts aux iPhone 17 classiques !
Une meilleure autonomie et un prix inchangé
Dans le reste de sa vidéo, l'informateur reprend des rumeurs dont nous avions déjà eu vent. L'iPhone 17e sera animé par la même puce A19 que ses grands frères, et sera pourvu de 8 Go de RAM. La batterie de ce nouveau modèle sera toujours de 4000 mAh, mais on peut s'attendre à une hausse de l'autonomie grâce aux économies d'énergie de la nouvelle puce et, surtout, du nouveau modem C1X.
Pour Jon Prosser, Apple devrait officialiser la sortie de l'iPhone 17e directement sur son site si ce n'est aujourd'hui, dans les tout prochains jours. Un nouveau smartphone disponible en blanc, noir et (peut-être) violet, qui s'afficherait aux USA au tarif inchangé de 599$. Chez nous, l'iPhone 16e avait été lancé à 719€. Un tarif que je jugeais, dans mon test, un peu trop salé pour la prestation.
Si les prédictions calendaires de Prosser sont exactes, l'iPhone 17e serait donc lancé la même semaine que le très attendu Pixel 10a de chez Google. Autant dire que le duel s'annonce déjà serré entre les deux midranges.