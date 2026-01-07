Le leaker a aussi indiqué que le smartphone pourrait abandonner l'encoche, et bénéficier à son tour d'une Dynamic Island. L'iPhone 17e intégrera par ailleurs un écran OLED de 6,1 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

La mauvaise nouvelle se retrouverait du côté de la puce qui sera installée sous le capot de ce smartphone. La puce A19 utilisée serait en effet une puce allégée niveau performances par rapport à ce qui se fait avec la série originelle d'iPhone 17.

En somme, ce n'est pas par le changement qu'Apple compte attirer les acheteurs vers son smartphone. Bien plutôt, comme le dit le leaker chinois : « son principal argument de vente restera probablement "l'iPhone le moins cher" ».