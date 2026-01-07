Apple se prépare pour lancer son prochain modèle d'iPhone. Un iPhone 17e qui ne devrait pas faire plaisir à tout le monde !
On le sait, le géant de Cupetino compte lancer de nombreux produits en 2026, dont plusieurs iPhone, qui seront commercialisés au fil de l'année. Et avant les derniers mois de l'année, durant lesquels on pourrait découvrir le tout premier téléphone pliable de la marque, l'iPhone Fold, Apple va commencer avec un appareil plus abordable, que l'on va mieux connaître aujourd'hui.
La production de masse de l'iPhone 17e sur le point de débuter
La série iPhone 17 n'est pas encore sortie complètement. Il manque encore la version plus abordable, l'iPhone 17e, dont on savait qu'elle allait sortir un peu après les déclinaisons plus haut de gamme. Un téléphone dont nous parle aujourd'hui le leaker Smart Pikachu, en faisant fuiter plusieurs informations sur le réseau social chinois Weibo.
La production en masse de ce smartphone va ainsi débuter durant ce mois de janvier. On devrait ainsi pouvoir le voir débarquer sur les étals des marchands au printemps prochain. Mais la fuite ne s'est pas arrêtée là.
Une puce A19 moins performante pour ce modèle
Le leaker a aussi indiqué que le smartphone pourrait abandonner l'encoche, et bénéficier à son tour d'une Dynamic Island. L'iPhone 17e intégrera par ailleurs un écran OLED de 6,1 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.
La mauvaise nouvelle se retrouverait du côté de la puce qui sera installée sous le capot de ce smartphone. La puce A19 utilisée serait en effet une puce allégée niveau performances par rapport à ce qui se fait avec la série originelle d'iPhone 17.
En somme, ce n'est pas par le changement qu'Apple compte attirer les acheteurs vers son smartphone. Bien plutôt, comme le dit le leaker chinois : « son principal argument de vente restera probablement "l'iPhone le moins cher" ».