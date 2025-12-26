Apple devrait continuer l'expérience de l'iPhone ultra-fin, l'iPhone 17 Air, dont une seconde version devrait apparaître rapidement. Avec un joli changement majeur à la clé.

© Diego Maravilla / Shutterstock
© Diego Maravilla / Shutterstock

Cette année, Apple a réussi un super coup avec sa série iPhone 17, qui explose tous les records récents de la marque, et a même permis à la firme à la pomme croquée de dépasser Samsung. Mais ce ne sont pas tous les appareils de la gamme qui ont participé à cette réussite, avec d'un côté un iPhone 17 de base qui a cassé la baraque, et de l'autre un iPhone 17 Air qui a bien déçu. De quoi faire réfléchir Apple à ce qu'il y avait à améliorer dans ce modèle !

Une nouvelle information confirme la sortie en 2026 du prochain iPhone 17 Air

Oui on non verra-ton advenir sur les étals des marchands un nouvel iPhone 17 Air ? C'est que les rumeurs ont eu tendance dernièrement à nous dire que si nouvelle édition il devait y avoir, ce devrait être pour 2027. Enfin, c'était jusqu'à récemment. Car il y a du nouveau aujourd'hui du côté de Weibo, avec une information communiquée par le leaker Foxed Focus Digital.

En effet, d'après ce dernier, une version iPhone 17 Air 2 devrait être commercialisée finalement à l'automne prochain, lors sûrement de la keynote de rentrée habituelle. « Croyez-moi sur parole : le successeur de l'iPhone Air est confirmé et fera ses débuts lors de l'événement de lancement à l'automne » a-t-il ainsi assuré.

© Apple
Vers l'ajout d'un second capteur photo au dos

Un appareil qui sera loin d'être une redite, d'après cette fois le média The Information. Celui-ci a pu accéder à des sources indiquant qu'Apple serait « repartie de zéro » pour concevoir une suite à l'iPhone 17 Air, afin de donner une version qui puisse plaire plus au public. Et cette version améliorée pourrait avoir droit... à un second capteur photo à l'arrière.

Un atout pour ce smartphone, les appareils avec un seul capteur photo, aussi iPhone puissent-ils être, ayant en 2025 une allure de téléphone plutôt entrée de gamme. On attend de savoir maintenant si la firme de Cupertino travaille aussi à une amélioration de l'autonomie de ce smartphone !

Source : 9to5mac

