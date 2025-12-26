Oui on non verra-ton advenir sur les étals des marchands un nouvel iPhone 17 Air ? C'est que les rumeurs ont eu tendance dernièrement à nous dire que si nouvelle édition il devait y avoir, ce devrait être pour 2027. Enfin, c'était jusqu'à récemment. Car il y a du nouveau aujourd'hui du côté de Weibo, avec une information communiquée par le leaker Foxed Focus Digital.

En effet, d'après ce dernier, une version iPhone 17 Air 2 devrait être commercialisée finalement à l'automne prochain, lors sûrement de la keynote de rentrée habituelle. « Croyez-moi sur parole : le successeur de l'iPhone Air est confirmé et fera ses débuts lors de l'événement de lancement à l'automne » a-t-il ainsi assuré.