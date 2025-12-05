L’étude a été menée par SellCell, un comparateur américain des prix de reprise de smartphones et d’appareils électroniques. Elle s’appuie sur les prix de reprise en temps réel provenant de plus de 40 sociétés américaines spécialisées dans le rachat d’appareils. Seuls les iPhone évalués en « bon état » ont été retenus afin de garantir des comparaisons homogènes.

Le rapport révèle que l’iPhone Air recule en moyenne de 44,3 %, avec une baisse de 40,3 % pour la version 256 Go et de 47,7 % pour le modèle 1 To. Ce dernier devient ainsi le modèle affichant les plus mauvaises performances au sein du panel SellCell, qui regroupe les iPhone sortis lors des trois dernières années.

Les performances inférieures de l’iPhone Air le rapprochent d’autres modèles jugés faibles en matière de revente à l'époque, comme l’iPhone 14 Plus ou certaines variantes de l’iPhone 13 mini. La situation est d’autant plus frappante que la chute de valeur se poursuit même après la dixième semaine, là où les autres gammes Apple avaient tendance à se stabiliser. Un constat évidemment regrettable pour l'iPhone Air et le marché de l'occasion.