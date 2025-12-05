Le succès retentissant de l'iPhone 17 ne suffit pas à masquer les difficultés d'un autre modèle : l'iPhone Air. Dix semaines après son lancement, l'iPhone Air enregistre la perte de valeur la plus rapide de tous les modèles récents, affichant une dépréciation bien supérieure à celle de ses homologues.
Malgré l'échec commercial de l'iPhone Air, le smartphone ultra-fin de la Pomme n'a pas fini de faire parler de lui. Selon une récente étude, certaines configurations de l’iPhone Air auraient déjà perdu près de la moitié de leur valeur, seulement quelques semaines après leur lancement. Si cette dépréciation rapide profite aux acheteurs, qui trouvent l'appareil à des tarifs plus bas, elle pénalise les vendeurs et traduit une dynamique instable qui vient perturber le marché de l'occasion.
Une dépréciation record pour l'iPhone Air…
L’étude a été menée par SellCell, un comparateur américain des prix de reprise de smartphones et d’appareils électroniques. Elle s’appuie sur les prix de reprise en temps réel provenant de plus de 40 sociétés américaines spécialisées dans le rachat d’appareils. Seuls les iPhone évalués en « bon état » ont été retenus afin de garantir des comparaisons homogènes.
Le rapport révèle que l’iPhone Air recule en moyenne de 44,3 %, avec une baisse de 40,3 % pour la version 256 Go et de 47,7 % pour le modèle 1 To. Ce dernier devient ainsi le modèle affichant les plus mauvaises performances au sein du panel SellCell, qui regroupe les iPhone sortis lors des trois dernières années.
Les performances inférieures de l’iPhone Air le rapprochent d’autres modèles jugés faibles en matière de revente à l'époque, comme l’iPhone 14 Plus ou certaines variantes de l’iPhone 13 mini. La situation est d’autant plus frappante que la chute de valeur se poursuit même après la dixième semaine, là où les autres gammes Apple avaient tendance à se stabiliser. Un constat évidemment regrettable pour l'iPhone Air et le marché de l'occasion.
… tandis que l'iPhone 17 se porte comme un charme
Ce n'est désormais plus un secret : l'iPhone 17 rencontre un véritable succès auprès du public. D’après les données de l'étude relayée par nos confrères de Phone Arena, la série iPhone 17 a perdu en moyenne 34,6 % de sa valeur en dix semaines, soit une meilleure performance que celle de la génération précédente. En effet, les iPhone 16 affichaient quant à eux une baisse de 39 % sur la même durée, tandis que les iPhone 15 restaient en tête avec un recul moyen de 31,9 %.
Quoi qu'il en soit, le modèle le plus stable de la gamme est l’iPhone 17 Pro Max de 256 Go, dont la valeur n’a diminué que de 26,1 %. Ensemble, les variantes Pro et Pro Max conservent une décote inférieure à 40 %, tandis que la version standard se situe entre 32,9 % et 40,8 % en fonction des variantes (256 et 512 Go), toujours selon les données de l'étude.
Depuis son lancement, et ce malgré ses qualités, l'iPhone Air ne bénéficie pas d'un effet de bouche à oreille favorable à ses ventes et à sa popularité, bien au contraire. Tout cela a donc probablement joué un rôle dans le manque d’intérêt qu’il suscite également à la revente.