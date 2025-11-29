Sans surprise, la qualité photographique représente un autre atout majeur de l'iPhone 14 Pro Max aux yeux de son nouveau propriétaire. Le système à plusieurs objectifs du modèle Pro surpasse nettement la configuration mono-objectif de l'iPhone Air. Il souligne également que le poids de l’iPhone 14 Pro Max, pourtant plus lourd, rend l’appareil plus simple à utiliser d’une seule main.

L'utilisateur de Reddit ne formule qu'une seule critique à l'égard de son nouveau joujou : l'absence du port USB-C sur les modèles Pro de 14ᵉ génération, une technologie qu'il croyait à tort introduite dès cette version. Pour rappel, la gamme iPhone 15 a été la première à en bénéficier lors de son lancement en septembre 2023.

Alors que les ventes de l'iPhone Air peinent à décoller, Apple présente désormais ce modèle comme un terrain d'expérimentation technologique plutôt qu'un produit grand public, avec des prévisions de ventes représentant entre 6 et 8 % des ventes annuelles d'iPhone. De son côté, Samsung rame aussi avec son smartphone ultrafin, le Galaxy S25 Edge, dont les premiers chiffres se sont avérés catastrophiques.