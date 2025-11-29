Qui a dit que les anciens modèles d'iPhone étaient à la traîne ? Un utilisateur d'iPhone Air vient d'échanger son smartphone contre un iPhone 14 Pro Max, un modèle vieux de trois générations, et ne regrette absolument pas sa décision.
L'iPhone Air, dernier-né d'Apple, semble multiplier les déceptions auprès de ses premiers acheteurs. Un utilisateur de Reddit vient d'en faire la démonstration en racontant son expérience de rétrogradation volontaire vers un iPhone 14 Pro Max. Son témoignage met en lumière les faiblesses du modèle ultrafin et les qualités d'un appareil pourtant commercialisé il y a trois ans, figurant toujours parmi les meilleurs iPhone.
De l’iPhone Air au 14 Pro Max : cet utilisateur ne regrette pas son choix
Si c'était finalement la meilleure chose à faire : renoncer à son iPhone Air de 2025 pour faire l'acquisition d'un iPhone 14 Pro Max ? C'est ce qu'a choisi de faire un certain utilisateur sur Reddit, connu sous le pseudonyme ContractPatient3637, qui ne regrette visiblement pas son choix. Il explique d’abord être surpris par les capacités de son nouveau téléphone. En effet, l'utilisateur n'a pas eu à recharger son appareil pendant plus de 18 heures d'utilisation, ce qui contraste fortement avec la batterie limitée de l'iPhone Air, la plus petite de toute la gamme iPhone 17.
La fluidité du système d'exploitation iOS 26 sur ce modèle de 2022 constitue une autre source d'étonnement pour le Redditor, qui affirme n'avoir constaté aucun ralentissement sur iOS 26, y compris sur des jeux gourmands en ressources comme Call of Duty Mobile.
Photographie, prise en main… l’iPhone 14 Pro Max s’impose largement face à l’iPhone Air
Sans surprise, la qualité photographique représente un autre atout majeur de l'iPhone 14 Pro Max aux yeux de son nouveau propriétaire. Le système à plusieurs objectifs du modèle Pro surpasse nettement la configuration mono-objectif de l'iPhone Air. Il souligne également que le poids de l’iPhone 14 Pro Max, pourtant plus lourd, rend l’appareil plus simple à utiliser d’une seule main.
L'utilisateur de Reddit ne formule qu'une seule critique à l'égard de son nouveau joujou : l'absence du port USB-C sur les modèles Pro de 14ᵉ génération, une technologie qu'il croyait à tort introduite dès cette version. Pour rappel, la gamme iPhone 15 a été la première à en bénéficier lors de son lancement en septembre 2023.
Alors que les ventes de l'iPhone Air peinent à décoller, Apple présente désormais ce modèle comme un terrain d'expérimentation technologique plutôt qu'un produit grand public, avec des prévisions de ventes représentant entre 6 et 8 % des ventes annuelles d'iPhone. De son côté, Samsung rame aussi avec son smartphone ultrafin, le Galaxy S25 Edge, dont les premiers chiffres se sont avérés catastrophiques.