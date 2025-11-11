À la suite des premiers retours concernant l'iPhone Air, Apple aurait fait un revirement majeur concernant son successeur. Décidément, la loi du marché peut être brutale.
Lancé en septembre avec la gamme d'iPhone 17, l'iPhone Air devait incarner un renouveau du côté du design, avec un smartphone ultra-fin de 5,6 mm, plus léger que tout ce qu'Apple proposait jusque-là. Mais cette finesse spectaculaire a nécessité d'importants compromis.
Vendu à partir de 1 229 euros, seulement 100 euros de moins que l'iPhone 17 Pro, le modèle embarque une batterie nettement plus faible et un unique capteur photo. Un équilibre fragile, qui ne semble pas avoir convaincu le grand public comme la marque à la pomme l'espérait.
L'iPhone Air 2 est reporté
La situation serait telle qu'Apple aurait décidé de repousser le lancement de l'iPhone Air 2 « indéfiniment », rapporte le très bien renseigné The Information. Ces derniers jours pourtant, plusieurs fuites évoquaient un appareil plus abouti avec une meilleure batterie, un second capteur photo et même l'ajout d'un système de refroidissement par chambre à vapeur.
La réalité du terrain est toute autre. Foxconn, fournisseur principal d'Apple, aurait démantelé presque toutes ses lignes dédiées à l'iPhone Air, n'en conservant qu'une partie avec un arrêt total prévu d'ici à la fin du mois. Luxshare, autre partenaire clé, a stoppé l'assemblage du modèle dès la fin octobre.
À noter que, malgré tout, des équipes sont encore dédiées à l'élaboration du prochain modèle, prouvant que, pour le moment, l'entreprise ne l'a pas abandonné.
Apple peine à trouver son quatrième iPhone
Ce revers confirme un problème persistant : Apple peine à trouver un modèle complémentaire et populaire au duo iPhone standard et iPhone Pro. L'iPhone mini a été abandonné faute de ventes, tout comme l'iPhone Plus. Et l'iPhone Air, censé relancer la formule avec un look radical, ne semble pas avoir attiré les foules non plus.
Initialement, l'iPhone Air 2 devait sortir à l'automne 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et du très attendu modèle pliant. Mais cette fenêtre n'est plus d'actualité. Désormais, la piste la plus crédible renvoie à début 2027, période à laquelle Apple prévoit de lancer l'iPhone 18 « classique » et l'iPhone 18e, un calendrier remanié et inédit pour la firme de Cupertino.
Rien n'est garanti pour autant. Car si Apple revoit totalement sa copie, le projet pourrait encore reculer.