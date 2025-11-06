La prochaine édition de l'iPhone Air devrait connaître une belle mise à jour. Au programme : de quoi prendre de meilleures photos !
Si cette année, la surprise d'Apple avec sa nouvelle série iPhone 17 devrait tenir à son modèle iPhone 17 Air, on peut dire que pour le moment, il ne tient pas ses promesses. Le public boude en effet tellement ce téléphone, quand les iPhone 17 cartonnent, que des rumeurs indiquent qu'Apple aurait énormément réduit sa production. Mais la firme de Cupertino veut continuer sur ce modèle, et prépare déjà la suite.
Un iPhone Air avec un modèle photo boosté arrive
Non, Apple n'a pas abandonné son idée d'iPhone Air. On le voit très clairement avec cette nouvelle fuite d'informations que l'on doit au leaker Digital Chat Station, à travers un message qu'il a posté sur le réseau social chinois Weibo.
Dans ce dernier, il indique que la prochaine itération de l'iPhone Air (qu'il appelle lui iPhone 18 Air) aura droit à un appareil photo bien différent. Alors que la première édition n'avait qu'un seul capteur, celle prévue pour l'an prochain consistera en un double capteur, à savoir un capteur principal de 48 Mpx, et un ultra-grand-angle de 48 Mpx.
Un design qui devrait rester le même
Ce module photo aura droit à un zoom 2x. Toujours selon la même personne, le prototype d'iPhone Air sera encore en phase d'évaluation au sein d'Apple. Si l'on peut saluer cette amélioration notable du module photo, il faut tout de même préciser que le géant américain ne devrait pas aller beaucoup plus loin dans la mise à jour.
On s'attend ainsi à voir débarquer un appareil gardant le même design, avec notamment le même écran de 6,5 pouces. À noter par ailleurs que, selon des analystes de la JP Morgan, il y aurait en travaux chez Apple non seulement un iPhone Air 2, mais même déjà un successeur iPhone Air 3, qui lui devrait sortir en 2027.