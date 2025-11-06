Non, Apple n'a pas abandonné son idée d'iPhone Air. On le voit très clairement avec cette nouvelle fuite d'informations que l'on doit au leaker Digital Chat Station, à travers un message qu'il a posté sur le réseau social chinois Weibo.

Dans ce dernier, il indique que la prochaine itération de l'iPhone Air (qu'il appelle lui iPhone 18 Air) aura droit à un appareil photo bien différent. Alors que la première édition n'avait qu'un seul capteur, celle prévue pour l'an prochain consistera en un double capteur, à savoir un capteur principal de 48 Mpx, et un ultra-grand-angle de 48 Mpx.