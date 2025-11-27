Les constructeurs chinois ont toujours un œil sur Apple, qu'ils voient comme la locomotive à quelques fois simplement imiter. On a ainsi vu Xiaomi sauter d'une génération, pour avoir des Xiaomi 17 au moment où Apple met des iPhone 17 sur le marché.

Une tendance qui ne va pas se renouveler dans le cas de l'iPhone 17 Air. « Suite aux ventes décevantes de l'iPhone Air d'Apple et au resserrement des chaînes d'approvisionnement, les principaux fabricants chinois de smartphones auraient gelé ou annulé leurs propres projets de téléphones ultra-minces "Air" » a ainsi expliqué DigiTimes.