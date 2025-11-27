Apple a tenté quelque chose d'intéressant avec le lancement de son iPhone Air. Mais l'accueil assez froid du public a calmé d'autres constructeurs !
Cette année, la nouveauté du côté des iPhone, c'était l'iPhone 17 Air, qui affichait une finesse assez folle. Pourtant, si la nouvelle série de téléphones à la pomme croquée connait un succès assez monstrueux, notamment du côté de l'iPhone 17 de base, l'iPhone 17 Air est lui le seul à être boudé par le public. À un tel point qu'il ne devrait pas attirer les imitations !
Les marques chinoises s'éloignent du modèle iPhone Air
Les constructeurs chinois ont toujours un œil sur Apple, qu'ils voient comme la locomotive à quelques fois simplement imiter. On a ainsi vu Xiaomi sauter d'une génération, pour avoir des Xiaomi 17 au moment où Apple met des iPhone 17 sur le marché.
Une tendance qui ne va pas se renouveler dans le cas de l'iPhone 17 Air. « Suite aux ventes décevantes de l'iPhone Air d'Apple et au resserrement des chaînes d'approvisionnement, les principaux fabricants chinois de smartphones auraient gelé ou annulé leurs propres projets de téléphones ultra-minces "Air" » a ainsi expliqué DigiTimes.
L'iPhone Air lui-même est en danger
Parmi les marques qui ont finalement décidé d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence, les sources industrielles de médias chinois citent Vivo, Oppo et Xiaomi. Ce dernier avait notamment, selon certaines informations, développé un appareil qui était très proche de l'iPhone Air. Et qui dont ne verra jamais le jour.
Il faut dire que même si Apple n'est pas du genre à trop communiquer sur ses chiffres de vente, les informations indiquant une mauvaise réception de l'iPhone 17 Air ont eu tendance à s'accumuler dernièrement. Au point même que la firme de Cupertino aurait décidé de mettre fin à l'aventure du smartphone ultra-fin, contrairement à ce qui avait été planifié initialement.