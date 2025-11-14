De nouvelles rumeurs venues d’Asie dépeignent un tableau peu flatteur pour la nouvelle stratégie d'entrée de gamme d’Apple. Après l'iPhone Air dont la production aurait déjà été stoppée, un autre modèle ne rencontrerait pas son public.
L’automne marque traditionnellement le lancement de nouveaux iPhone et, avec lui, une dynamique commerciale quasi automatique pour Apple. Chaque génération démarre en trombe, portée par un marketing millimétré, des précommandes massives et une adoption rapide des modèles phares. Cette année encore, la firme de Cupertino a multiplié les nouveautés, notamment une segmentation plus large de sa gamme destinée à toucher un public plus varié.
Mais une série de fuites publiées ces derniers jours laisse penser que tout ne se passerait pas comme prévu. Et si la nouvelle stratégie n’avait pas trouvé son public ?
Malgré son prix plus agressif, l'iPhone 16e ne convainc pas
Certains analystes s’interrogent déjà sur l’accueil réservé à ces nouveaux modèles, tandis que des rumeurs évoquent des ajustements internes inhabituels pour cette période de l’année.
Selon les informations relayées par le leaker asiatique Fixed Focus Digital, le premier signal négatif concernerait l’iPhone 16e, censé occuper un rôle clé dans la gamme. Malgré son positionnement plus abordable, les ventes seraient nettement en dessous des attentes, faisant craindre un démarrage poussif difficile à corriger. Les consommateurs n'auraient pas été séduits par cet iPhone au tarif plus agressif, qui s'accompagne de quelques compromis comme la présence d'un seul objectif photo ou un design hérité de l'iPhone 14.
Plus surprenant encore : la production de l’iPhone Air aurait été tout simplement stoppée. Ce modèle, pensé comme une alternative plus légère et plus design aux iPhone traditionnels, devait introduire une nouvelle proposition dans l’écosystème. Mais selon le leaker à l’origine de l’information, Apple aurait mis un coup d’arrêt rapide, signe d’un accueil commercial bien inférieur aux anticipations. Quelques bruits de couloir indiquaient déjà ces derniers jours que la production avait été fortement réduite, mais Apple aurait déjà signé la fin de son iPhone Air, estimant ses stocks suffisants pour tenir jusqu'à la rentrée 2026.
Cette dynamique contraste avec les performances des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max qui, eux, continuent d’assurer de solides volumes. Le risque pour Apple serait donc de se retrouver avec une gamme « à deux vitesses », où les nouveautés censées élargir le public peinent à convaincre malgré les investissements marketing.
Apple veut poursuivre la diversification de sa gamme
L'iPhone 16e a pour ambition d'aller grappiller des parts de marché dans le secteur du smartphone milieu de gamme. À l'inverse de l'ancien iPhone SE, qui était un recyclage d'un design précédent et une fiche technique limitée, l'iPhone 16e se veut plus ambitieux avec un écran OLED, Face ID ou encore Apple Intelligence. Malheureusement, les consommateurs auraient boudé ce modèle, proposé à un prix de 719€, pour un iPhone 17 plus cher, mais aussi plus avancé technologiquement. Pour l'iPhone Air, les fans de la marque ont salué la prouesse technique et la prise en main très agréable, mais semblent avoir été refroidis par une autonomie plus faible et l'unique capteur photo.
Si ces signaux sont inquiétants, la situation n'est pas catastrophique pour autant. Apple truste toujours les premières places des ventes sur le marché du smartphone haut de gamme, le plus rémunérateur pour la marque américaine avec des marges plus que confortables. Les clients semblent prêts à mettre le prix pour un iPhone, et dépenser quelques dizaines d'euros supplémentaires pour posséder le dernier cri.
De plus, Apple ne baisserait pas les bras et présenterait un successeur de l'iPhone 16e, l'iPhone 17e, dès ce printemps 2026. Même chose pour l'iPhone Air 2, qui pourrait arriver au printemps 2027 avec un double capteur photo et une chambre à vapeur pour répondre aux critiques sur la chauffe de ce modèle en cas de forte utilisation.
Une chose est certaine : pour Apple, l’hiver s’annonce stratégique. Les prochains mois diront si ce lancement timide n’était qu’un accident… ou un avertissement pour la suite.