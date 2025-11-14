Certains analystes s’interrogent déjà sur l’accueil réservé à ces nouveaux modèles, tandis que des rumeurs évoquent des ajustements internes inhabituels pour cette période de l’année.

Selon les informations relayées par le leaker asiatique Fixed Focus Digital, le premier signal négatif concernerait l’iPhone 16e, censé occuper un rôle clé dans la gamme. Malgré son positionnement plus abordable, les ventes seraient nettement en dessous des attentes, faisant craindre un démarrage poussif difficile à corriger. Les consommateurs n'auraient pas été séduits par cet iPhone au tarif plus agressif, qui s'accompagne de quelques compromis comme la présence d'un seul objectif photo ou un design hérité de l'iPhone 14.

Plus surprenant encore : la production de l’iPhone Air aurait été tout simplement stoppée. Ce modèle, pensé comme une alternative plus légère et plus design aux iPhone traditionnels, devait introduire une nouvelle proposition dans l’écosystème. Mais selon le leaker à l’origine de l’information, Apple aurait mis un coup d’arrêt rapide, signe d’un accueil commercial bien inférieur aux anticipations. Quelques bruits de couloir indiquaient déjà ces derniers jours que la production avait été fortement réduite, mais Apple aurait déjà signé la fin de son iPhone Air, estimant ses stocks suffisants pour tenir jusqu'à la rentrée 2026.

Cette dynamique contraste avec les performances des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max qui, eux, continuent d’assurer de solides volumes. Le risque pour Apple serait donc de se retrouver avec une gamme « à deux vitesses », où les nouveautés censées élargir le public peinent à convaincre malgré les investissements marketing.