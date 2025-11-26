La sortie de l'iPhone 17 a été un véritable succès pour Apple, avec notamment un iPhone 17 de base qui a connu une popularité exceptionnelle à travers la planète. Une dynamique qui a des conséquences, si l'on en croit les chiffres de Counterpoint Research.

En effet, on s'attend à ce qu'Apple enregistre pour l'ensemble de l'année 2025 une croissance de ses ventes de 10%, quand Samsung verra ses ventes n'augmenter que de 4,6%. Au total, on s'attend à ce que le marché augmente de 3,3% durant cette année, et qu'Apple prenne la première place, avec une part de marché de 19,4%.