Longtemps leader incontesté du smartphone, Samsung va peut-être devoir laisser sa place à un autre. Et quand on dit un autre, on parle évidemment d'Apple !
Dans le monde du smartphone, il y a deux grands noms : Samsung et Apple. Et chaque année, on découvre ces deux marques au sommet, le plus souvent dans la même position, à savoir Samsung au-dessus d'Apple. Une vérité d'hier qui ne devrait plus être celle de demain à partir de 2025 !
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Apple va dépasser Samsung en 2025
La sortie de l'iPhone 17 a été un véritable succès pour Apple, avec notamment un iPhone 17 de base qui a connu une popularité exceptionnelle à travers la planète. Une dynamique qui a des conséquences, si l'on en croit les chiffres de Counterpoint Research.
En effet, on s'attend à ce qu'Apple enregistre pour l'ensemble de l'année 2025 une croissance de ses ventes de 10%, quand Samsung verra ses ventes n'augmenter que de 4,6%. Au total, on s'attend à ce que le marché augmente de 3,3% durant cette année, et qu'Apple prenne la première place, avec une part de marché de 19,4%.
Une nouvelle hiérarchie appelée à durer ?
« Au-delà de l'accueil très positif réservé par le marché à la série iPhone 17, le principal facteur à l'origine de la révision à la hausse des prévisions d'expédition réside dans le fait que le cycle de remplacement atteint son point d'inflexion » a-t-il été expliqué du côté de Counterpoint Research. En somme, les consommateurs qui avaient acheté leur appareil au moment du Covid entreraient en effet dans une phase de remplacement.
Et cette place de numéro 1 ne serait pas éphémère, selon la firme d'analyse. Dans les trois ans à venir, Apple va ainsi sortir son tout premier smartphone pliable, l'iPhone Fold, ainsi que différents produits marquants, comme l'iPhone tout entier en verre (et sans bordure) dont on parle beaucoup pour les 20 ans de l'iPhone, en 2027. Autant de réalisations à venir qui font dire à Counterpoint Research qu'Apple pourrait rester sur le fauteuil de numéro 1 jusqu'à au moins 2029.