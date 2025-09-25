Le marché du smartphone pliant continue doucement de s'étoffer et, fait notable cette année, ce n'est plus Samsung qui le domine.
Cela fait maintenant plus de six ans que Samsung s'est lancée dans l'aventure du smartphone pliant. Si la marque a connu quelques remous à ses débuts, le secteur a maintenant gagné en expérience avec des produits toujours plus léchés. Pour l'heure, il s'agit malgré tout d'un marché de niche mais de plus en plus disputé, révèle un rapport de Canalys, analyste spécialisé. Car presque tous les constructeurs Android disposent de leur modèle.
Huawei prend la main
Et au premier semestre 2025, c'est clairement Huawei qui a pris la main, captant 48 % des ventes mondiales, loin devant Samsung, relégué à 20 %. Un renversement de tendance notable : l'an dernier encore, Samsung dominait avec 45 % de parts contre 24 % pour son rival chinois. Cette bascule s'explique par le succès fulgurant des modèles plus accessibles de Huawei, en particulier le Nova Flip, qui a permis à la marque de démocratiser le pliable en Chine.
En conséquence, l'Empire du Milieu a affiché la plus forte pénétration au monde, 3,2 % des smartphones en circulation y sont pliables contre 1,2 % en Amérique du Nord, second marché. Ce leadership illustre non seulement le retour en force de Huawei, mais aussi l'efficacité d'une stratégie combinant innovations premium et modèles plus abordables.
Plus globalement, le marché mondial a marqué un coup d'arrêt au premier semestre. Les expéditions sont ainsi restées stables à 6,6 millions d’unités, un niveau quasi identique à l'an passé. Mais cela ne devrait pas durer.
L'arrivée d'Apple va faire du grabuge
Selon Canalys, un véritable rebond de devrait se produire en 2026, avec une croissance spectaculaire de 51 % des expéditions mondiales. Et la tendance devrait se poursuivre en 2027. Cela s'explique par deux facteurs : la baisse progressive du prix des formats « flip » et surtout, l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs. Comprenez l'arrivée d'Apple avec son propre iPhone pliant.
Ces appareils sont de plus en plus stratégiques pour les marques, en leur permettant de doper le prix moyen de vente, d'asseoir leur image haut de gamme et de se différencier dans une filière devenue très homogène : 2026 sera une année charnière pour le secteur.