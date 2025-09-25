Et au premier semestre 2025, c'est clairement Huawei qui a pris la main, captant 48 % des ventes mondiales, loin devant Samsung, relégué à 20 %. Un renversement de tendance notable : l'an dernier encore, Samsung dominait avec 45 % de parts contre 24 % pour son rival chinois. Cette bascule s'explique par le succès fulgurant des modèles plus accessibles de Huawei, en particulier le Nova Flip, qui a permis à la marque de démocratiser le pliable en Chine.