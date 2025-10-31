Tout va mieux pour les grands constructeurs de smartphone dans les derniers mois qui se sont écoulés. Les ventes ont en effet connu une croissance de +3% lors du troisième trimestre 2025 par rapport à la même période l'année dernière, passant de 309,9 millions d'unités écoulés en 2024 à 320,1 millions d'unités pour le trimestre de cette année.

Une hausse des ventes qui a particulièrement profité à Samsung, toujours numéro 1 du classement, dont les ventes ont crû de +6% durant cette période, contre +4% pour Apple et +1% pour Xiaomi. À noter également, parmi les fabricants de tête, la percée du nouveau phénomène chinois Transsion, avec une augmentation de +12% des ventes. Pour rappel, ce dernier est le groupe commercialisant les marques Infinix, iTel et TECNO.