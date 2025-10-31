Le marché du smartphone va beaucoup mieux ces derniers mois. Et le géant mondial du secteur Samsung surfe parfaitement sur la vague.
La tendance dans le monde du smartphone s'est complètement inversée en 2025. Alors que les années post-Covid - moment durant lequel les ventes ont pu être exubérantes - avaient été assez mornes, il y a dorénavant un retour de la croissance dans le secteur. Un constat que l'on avait déjà fait pour le second trimestre 2025, et qui saute encore plus aux yeux pour cette fois le troisième trimestre de l'année en cours.
Le marché du smartphone en hausse de +3% au troisième trimestre 2025
Tout va mieux pour les grands constructeurs de smartphone dans les derniers mois qui se sont écoulés. Les ventes ont en effet connu une croissance de +3% lors du troisième trimestre 2025 par rapport à la même période l'année dernière, passant de 309,9 millions d'unités écoulés en 2024 à 320,1 millions d'unités pour le trimestre de cette année.
Une hausse des ventes qui a particulièrement profité à Samsung, toujours numéro 1 du classement, dont les ventes ont crû de +6% durant cette période, contre +4% pour Apple et +1% pour Xiaomi. À noter également, parmi les fabricants de tête, la percée du nouveau phénomène chinois Transsion, avec une augmentation de +12% des ventes. Pour rappel, ce dernier est le groupe commercialisant les marques Infinix, iTel et TECNO.
Samsung porté par les ventes de ses smartphones pliables
Pour ce qui est de Samsung, Omdia, à l'origine de ces chiffres agglomérés, indique que le constructeur sud-coréen a vu ses ventes portées par ses milieu de gamme Galaxy A07 et A17, ainsi que par ses derniers smartphones pliants Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Preuve donc de la réussite de ce dernier lancement, au moment où Samsung s'apprête à se mettre en risque avec la sortie de son premier téléphone pliant à trois écrans.
Apple connaît lui aussi une bonne période grâce à la sortie de sa série iPhone 17, portée notamment par la grande popularité du modèle de base iPhone 17. Omdia s'attend par ailleurs que la demande dans les marchands émergents, à l'image de celui l'Inde, devrait continuer à soutenir la croissance de la marque à la pomme croquée.