Cette information s'appuie sur des rendus obtenus par MyDrivers, et dont on ne sait pas d'où ils viennent. Il convient donc de garder un peu de recul sur cette annonce, qui pourtant ferait sens au vu de l'environnement actuel d'Apple.

En effet, on sait que la firme fait en ce moment un tabac avec ses nouveaux iPhone 17, au point même d'avoir détrôné Samsung. Un succès fou surtout porté par son iPhone 17 de base, extrêmement populaire.

Or comment Apple va-t-elle pouvoir essayer de vendre auprès du public une version 17e, certes un petit peu moins chère que l'iPhone 17, mais qui se différencierait beaucoup trop avec une éventuelle encoche ? La réponse ne serait-elle pas de faire de l'iPhone 17e un appareil qui se distingue beaucoup moins des autres, grâce à l'intégration de la Dynamic Island ?