Le prochain iPhone 17e devrait arriver sur le marché avec une nouveauté qui devrait plaire. Et qui devrait rendre plus difficile de le distinguer des autres iPhone 17 !
Apple va l'an prochain sortir de nombreux produits, dont un nombre d'iPhone inédit. Parmi eux, on retrouvera de tout, de l'iPhone Fold - tout premier pliant de chez Apple - au smartphone plus abordable de la génération e, à savoir l'iPhone 17e. Un téléphone qui, bien que coûtant moins cher que les autres modèles de la série iPhone 17, devrait pourtant être l'objet de toutes les attentions d'Apple.
Et une Dynamic Island pour l'iPhone 17e !
Apple a été visionnaire avec sa Dynamic Island, la bulle que l'on retrouve désormais au sommet de ses iPhone. Une fonctionnalité qui s'adapte à différentes activités, et que l'on pourrait retrouver à l'avenir non seulement du côté des MacBook Pro, mais aussi… de l'iPhone 17e !
En effet, selon une information de MyDrivers, dont BGR se fait l'écho, Apple pourrait bien abandonner l'encoche que l'on retrouve encore sur la version plus abordable iPhone 16e, afin d'intégrer la Dynamic Island sur l'iPhone 17e. Ce qui serait un adieu définitif à la fameuse encoche, qui a été à l'origine de tant de débats !
Un argument de plus pour ce modèle, face à la folie de l'iPhone 17 de base ?
Cette information s'appuie sur des rendus obtenus par MyDrivers, et dont on ne sait pas d'où ils viennent. Il convient donc de garder un peu de recul sur cette annonce, qui pourtant ferait sens au vu de l'environnement actuel d'Apple.
En effet, on sait que la firme fait en ce moment un tabac avec ses nouveaux iPhone 17, au point même d'avoir détrôné Samsung. Un succès fou surtout porté par son iPhone 17 de base, extrêmement populaire.
Or comment Apple va-t-elle pouvoir essayer de vendre auprès du public une version 17e, certes un petit peu moins chère que l'iPhone 17, mais qui se différencierait beaucoup trop avec une éventuelle encoche ? La réponse ne serait-elle pas de faire de l'iPhone 17e un appareil qui se distingue beaucoup moins des autres, grâce à l'intégration de la Dynamic Island ?