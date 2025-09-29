La principale différence se jouera sur l’écran. Alors que l’iPhone 17 a enfin généralisé l’affichage adaptatif 120 Hz, offrant une fluidité impeccable et un mode écran toujours allumé, le 17e resterait cantonné à une dalle 60 Hz. Une petite consolation viendrait de l’adoption de l’îlot dynamique (Dynamic Island), qui moderniserait sa façade, mais la différence de confort visuel avec le modèle 17 sera flagrante au quotidien.

Côté photographie et puissance, la modération sera également de mise. Le 17e conserverait un unique capteur principal de 48 Mpx, performant mais solitaire, là où la gamme 17 propose plus de polyvalence. Sous le capot, une puce A19 assurerait des performances solides, au niveau du reste de la gamme. La manœuvre est limpide : offrir l’essentiel, sans plus.