En 2025, la fracture ne se situe plus seulement entre « base » et « Pro ». L’iPhone 17 standard récupère enfin ProMotion 120 Hz et double le stockage d’entrée (256 Go), tandis que les 17 Pro gardent l’avantage du téléobjectif, des formats vidéo pros et de l’endurance des versions Max. De quoi faire hésiter les possesseurs d’iPhone 16/16 Pro — d’autant que le 16 a vu son prix chuter chez les revendeurs.

Dans ce comparatif, nous mettons face à face iPhone 16 / 17 et iPhone 16 Pro/ 17 Pro point par point : écran & design, photo, performances/autonomie, et enfin prix & capacités.

