Apple vient tout juste de dévoiler la gamme iPhone 17. Entre modèles « base » et « Pro », que gagne‑t‑on par rapport aux iPhone 16 et 16 Pro ?
En 2025, la fracture ne se situe plus seulement entre « base » et « Pro ». L’iPhone 17 standard récupère enfin ProMotion 120 Hz et double le stockage d’entrée (256 Go), tandis que les 17 Pro gardent l’avantage du téléobjectif, des formats vidéo pros et de l’endurance des versions Max. De quoi faire hésiter les possesseurs d’iPhone 16/16 Pro — d’autant que le 16 a vu son prix chuter chez les revendeurs.
Dans ce comparatif, nous mettons face à face iPhone 16 / 17 et iPhone 16 Pro/ 17 Pro point par point : écran & design, photo, performances/autonomie, et enfin prix & capacités.
Pour aller plus loin, consultez nos fiches et tests : iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 17 et iPhone 17 Pro.
Écran et design
Sur les modèles de base, l’iPhone 17 augmente la diagonale de 6,1’’ à 6,3’’ et surtout adopte enfin ProMotion 120 Hz avec écran always-on, quand l’iPhone 16 restait bloqué à 60 Hz. Il ajoute un Ceramic Shield 2 annoncé 3× plus résistant aux micro‑rayures, des bordures affinées, une réduction des reflets de 33 %, et porte la luminosité de pointe à 3 000 nits. Le bouton « Action » est toujours présent, le châssis reste en aluminium, et l’ensemble gagne en confort visuel au quotidien : défilement plus fluide, meilleure lisibilité en extérieur, et animations qui paraissent enfin « au niveau Pro » sans payer le surcoût des versions haut de gamme.
Côté Pro, l’iPhone 17 Pro conserve les dalles 6,3’’/6,9’’ 120 Hz AoD des 16 Pro, mais modernise l’enveloppe : Ceramic Shield 2 à l’avant (et protection renforcée au dos), anti‑reflets amélioré, 3000 nits de luminosité extérieure, et un nouveau châssis unibody en aluminium pensé pour la dissipation. Face aux iPhone 16 Pro, le saut de confort est perceptible, mais devrait rester mesuré : reflets mieux contenus, bords plus discrets et tenue thermique plus stable dans des boîtiers qui demeurent très proches visuellement.
Sur ce critère seul, le meilleur pari pour cette année est l’iPhone 17 « non‑Pro » : il fait disparaître la principale concession des 16/16 Plus (le 60 Hz) et livre une expérience d’affichage au niveau des anciens Pro. Si vous êtes déjà sur 16 Pro, le 17 Pro n’apporte qu’un raffinement ; gardez vos sous pour un autre motif (photo ou autonomie) ou visez un Pro Max si vous cherchez la plus grosse dalle.
Photo & vidéo
Sur l’iPhone 17, le double module passe à un duo 48 Mpx + 48 Mpx (grand‑angle + ultra-grand-angle), là où l’iPhone 16 combinait 48 Mpx et 12 Mpx. La caméra frontale grimpe à 18 Mpx et adopte Center Stage (cadrage auto) pour les selfies, visios et vlogs, avec en prime une meilleure gestion du bruit en basse lumière et une cohérence colorimétrique plus convaincante entre les deux focales. En clair, le 17 « de base » gomme la faiblesse historique de l’ultra-grand-angle et rehausse fortement la qualité de l’avant.
Sur l’iPhone 17 Pro, Apple rebat le jeu des zooms : on passe du télé 5× des 16 Pro à un télé 48 Mpx offrant des paliers 4× et 8× en « qualité optique », soutenu par un capteur plus grand et un pipeline Photonic Engine modernisé. La frontale 18 Mpx Center Stage rejoint aussi le club Pro, tandis que les options vidéo montent d’un cran (ProRes RAW, Log 2, genlock) pour les tournages multi‑caméras et les workflows avancés. En pratique, la polyvalence grimpe nettement, surtout en portrait (100 mm) et en scène distante (200 mm).
Le bond le plus « visible » pour le grand public se trouve sur l’iPhone 17 : l’ultra-grand-angle 48 Mpx et la frontale 18 Mpx changent vraiment les rendus de tous les jours. Mais si vous shootez en concert, sport ou animalier, ou que vous exploitez les formats pros, le 17 Pro devient l’option pertinente — les 16 Pro resteront intéressants… à condition d’être bien remisés.
Performances et autonomie
Sur iPhone 17, la puce A19 prend le relais de l’A18 des 16, avec un moteur IA et un nouveau contrôleur réseau N1 pour le Wi‑Fi 7 et un AirDrop plus fiable. Apple annonce jusqu’à 30 heures de lecture vidéo (contre 22 h sur iPhone 16), et une charge à 50 % en 20 minutes via USB‑C, de quoi franchir sans stress une journée très dense. Dans l’usage, on gagne en réactivité dans les apps lourdes, en export vidéo et en jeu soutenu, sans hausse notable de chauffe.
Côté 17 Pro, la A19 Pro s’accompagne d’une chambre à vapeur et d’un nouveau châssis unibody qui stabilisent les performances dans le temps. Apple parle d’un gain sensible en performance soutenue par rapport aux 16 Pro et d’une autonomie record sur Pro Max, jusqu’à 39 h de lecture vidéo, tout en gardant la recharge 50 % en 20 minutes. Ajoutez les débits USB 3 et les options pro (capture/édition), et l’écart se creuse dès qu’on pousse la machine.
Pour un usage « grand public », le 17 standard offre le meilleur équilibre : plus rapide, plus endurant, et moins cher qu’un Pro. Si vous jouez longtemps, montez des vidéos ou cherchez la meilleure endurance absolue, le 17 Pro Max a votre nom écrit dessus ; à défaut, le 17 Pro est déjà un choix robuste pour les usages exigeants.
Prix, stockage et choix final : quel iPhone pour quel usage ?
En France, Apple maintient le prix d’appel du modèle de base à un niveau comparable à 2024, mais double le stockage : l’iPhone 17 démarre à 256 Go là où l’iPhone 16 commençait à 128 Go, ce qui change la vie si vous filmez en 4K ou capturez en 48 MP. Les 17 Pro restent positionnés plus haut que les 16 Pro, mais justifient l’écart par le téléobjectif, les options vidéo avancées et l’endurance des versions Max.
En pratique, le meilleur rapport agrément/prix se déplace vers l’iPhone 17 « non‑Pro », précisément parce qu’il récupère l’écran 120 Hz et un appareil photo plus cohérent ; le 17 Pro garde du sens pour les créateurs, les amateurs de zoom ou celles et ceux qui veulent le maximum d’autonomie. Si votre priorité est le budget, l’iPhone 16 reste intéressant en promo, mais vous renoncerez à la fluidité 120 Hz et au stockage doublé.