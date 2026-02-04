Même si Apple est à la traîne en matière d'IA, la marque à la pomme continue d'inspirer la concurrence (il n'y a qu'à voir le nombre de smartphones oranges qui sortiront dans les prochains mois). D'après le très bien informé Digital Chat Station, c'est même une technologie inédite des derniers iPhone qui s'apprête à arriver sur de nouveaux modèles, en particulier chinois.