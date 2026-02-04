Même si Apple est à la traîne en matière d'IA, la marque à la pomme continue d'inspirer la concurrence (il n'y a qu'à voir le nombre de smartphones oranges qui sortiront dans les prochains mois). D'après le très bien informé Digital Chat Station, c'est même une technologie inédite des derniers iPhone qui s'apprête à arriver sur de nouveaux modèles, en particulier chinois.
À en croire le leaker chinois, plusieurs smartphones de chez Huawei et OPPO devraient intégrer un appareil photo avant au format carré (ratio 1:1). Une nouveauté introduite sur toute la gamme des iPhone 17 (et iPhone Air), qui semble séduire pour son côté pratique.
L'industrie accueille les modules à selfies carrés
D'après les sources de Digital Chat Station, Huawei et OPPO sont donc en tête de file pour chiper la dernière trouvaille d'Apple et l'intégrer à leurs propres smartphones. Selon lui, plusieurs prototypes sont sur la table, et Huawei se préparerait même à dégainer avec sa future gamme des Nova 16.
OPPO, pour sa part, songerait à faire du capteur à autoportraits carré l'une des grosses nouveautés de sa famille Find X10, plus tard cette année. L'informateur ajoute que la marque pourrait même aller encore plus loin qu'Apple, avec une « implémentation encore plus avancée ». On n'en saura pas davantage pour le moment.
Pourquoi un capteur carré pour les selfies ?
Un capteur carré, mais quelle drôle d'idée ! Il est vrai que les avantages de cette technologie ne sautent pas immédiatement aux yeux. Pourtant, le module Center Stage (oui, évidemment qu'Apple a donné un nom marketing à son appareil photo avant) figure parmi les meilleures idées des iPhone 17. Voici pourquoi.
- Changement d'orientation sans rotation physique : Grâce au capteur carré, vous pouvez basculer entre une prise de vue portrait (verticale) et paysage (horizontale) d'une simple pression sur l'écran, tout en tenant l'iPhone verticalement. Le capteur capture suffisamment de données pour recadrer l'image dans l'un ou l'autre format sans perte de qualité.
- Toujours au centre de l'écran : Initialement réservée aux iPad et Mac, cette technologie utilise l'intelligence artificielle pour vous garder automatiquement au centre de l'image. Si vous bougez pendant un appel FaceTime ou un vlog, le cadre s'ajuste pour vous suivre.
- Des selfies de groupe plus malins : Le champ de vision s'élargit automatiquement dès que de nouvelles personnes entrent dans le cadre, garantissant que tout le monde soit visible sans avoir à reculer l'appareil.
- Stabilisation avancée : Grâce au recadrage automatique, les vidéos prises avec le module avant son plus stables lorsque vous parlez seul face à l'écran.
Enfin, ajoutons qu'il n'est pas forcément étonnant de voir des constructeurs mettre plus d'efforts à développer l'appareil photo avant — souvent le parent pauvre des configurations photo. Maintenant que les modules arrière sont d'une qualité redoutable, il est grand temps que les fabricants mettent mieux en valeur notre visage avec le module avant !