Oubliez les mégapixels, voilà comment Apple pourrait booster le capteur de l'iPhone

Apple plancherait actuellement sur une technologie d'imagerie capable de capter la lumière bien au-delà du spectre visible. Cette piste, encore au stade de l'évaluation, pourrait améliorer le traitement photo et renforcer les fonctions d'intelligence visuelle.
Apple aurait contacté des fournisseurs pour évaluer des capteurs multispectraux destinés à de futurs iPhone. Selon le leaker Digital Chat Station, la chaîne d'approvisionnement se trouve encore en phase d'évaluation et aucun test n'a officiellement démarré. Cette technologie ne devrait donc pas équiper l'iPhone 18 attendu cette année.
Une analyse plus précise du capteur
Un capteur multispectral se distingue d'un module photo classique par sa capacité à enregistrer plusieurs bandes de longueurs d'onde, y compris celles situées hors du spectre visible par l'œil humain. Les capteurs traditionnels des smartphones se limitent au rouge, au vert et au bleu. En ajoutant des données dans le proche infrarouge ou d'autres plages spectrales étroites, ces capteurs peuvent mieux différencier les matériaux, les surfaces et la profondeur.
Cette technique est déjà utilisée dans l'agriculture, où des drones équipés de caméras multispectrales surveillent la santé des cultures. Elle sert également dans les secteurs militaire, industriel et scientifique pour identifier des objets, contrôler la qualité de production ou authentifier des documents. Du côté des smartphones, Huawei utilise déjà cette technique, par exemple sur le Pura 80 Ultra. Selon le site spécialisé DXOMark, cela lui permet de mieux restituer les couleurs et d'obtenir de meilleures performances en basse lumière.
Pour Apple, l'intérêt serait surtout d'améliorer le mode Portrait, la reconnaissance d'objets et l'estimation de la profondeur. En analysant la manière dont chaque surface réfléchit la lumière sur plusieurs longueurs d'onde, l'iPhone pourrait distinguer avec plus de précision la peau, les tissus ou la végétation. Ces données supplémentaires bénéficieraient aux algorithmes de traitement d'image, notamment en conditions d'éclairage difficile, et renforceraient donc la "Visual Intelligence", la fonction d'analyse visuelle liée à Apple Intelligence.
Mais, évidemment, l'ajout de tels capteurs implique une chaine de conception plus complexe, et pourrait potentiellement alourdir les coûts de production. Or, on le sait, Apple préfère bien souvent jouer la carte de la prudence quand il s'agit d'introduire une nouvelle technologie. Le passage de 12 à 48 mégapixels a pris plusieurs années. Actuellement, la firme testerait également un capteur de 200 mégapixels fourni par Samsung ; mais aucune date de commercialisation n'a été avancée.