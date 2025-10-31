L'ancien colosse de la mobilité relance sa gamme de smartphones premium avec les Pura 80 Ultra et Pura 80 Pro. Deux téléphones qui misent sur la photographie, l'IA et une finition très couture. Les prix sont ambitieux, les promesses aussi malgré l'absence de 5G et de services Google.
Huawei n'a pas dit son dernier mot sur le marché des smartphones européen. Avec les Pura 80 Ultra et Pura 80 Pro, le géant chinois souhaite se maintenir dans l'arène du haut de gamme, là où il brillait autrefois, avant les sanctions américaines et l'exil de Google. Successeurs des Pura 70 sortis au printemps 2024, ces deux smartphones misent eux aussi tout sur la photo, avec un peu d'IA, beaucoup de style et une ambition intacte malgré les coups reçus sur la tête : rappeler à tout le monde que l'innovation photo, c'est encore chez Huawei qu'elle se trouve.
Photo : un double zoom optique 3,7x et 9,4x
Le ton est donné dès le design, clinquant, mais élégant, avec ce module photo Forward Symbol façon bijou, clin d'œil à la joaillerie plus qu'à la techno brute. L'affichage est du même acabit avec une splendide dalle Oled LTPO de 6,8 pouces (diagonale de 17,3 cm, définition de 1 276 points par 2 848, résolution de 460 ppp) avec un rafraîchissement à 120 Hz et une luminosité avec des pics annoncés jusqu'à 3 000 nits.
Quand on soulève le capot, on découvre, sanctions américaines obligent, un processeur ARM octuple cœur maison seulement gravé en 7 nm, le Kirin 9020. Cette puce est accompagnée de 12 ou 16 Go de mémoire vive selon le modèle de téléphone et d'un espace de stockage de 512 Go. Même s'il ne peut pas rivaliser avec les meilleurs modèles du marché produits par Apple, Qualcomm, MediaTek et consorts, ce SoC Kirin devrait pouvoir répondre à la plupart des besoins habituels en situation de mobilité sans trop chauffer ni plomber la batterie. Le tout fonctionne sous EMUI 15.0, le système d'exploitation motorisé par Android, mais sans les services Google.
Mais c'est évidemment sur la photo que la marque montre ses crocs. Le Pura 80 Ultra introduit un double téléobjectif commutable 3,7x/9,4x (zoom 83 ou 212 mm), une vraie prouesse d'ingénierie : deux focales logées sur un même capteur 50 mégapixels (Mpx) via un prisme mobile, histoire d'obtenir des portraits cinématiques et des gros plans impeccables sans empiler les modules.
Le capteur principal, lui aussi de 50 Mpx, est tout aussi impressionnant avec son ouverture variable allant de f/1,6 à f/4. L'ultra grand-angle est quant à lui doté d'un 40 Mpx et d'une ouverture à f/2,2. La fiche technique du Pura 80 Pro est, elle, beaucoup plus sage avec un triple capteur 50/40/48 Mpx, ce dernier étant un zoom optique 4x tout ce qu'il y a de plus conventionnel (f/2,1, équivalent 93 mm).
Côté expérience, le bouton AI Smart Controls fait son apparition pour devenir une extension du pouce de l'utilisateur : avec lui, on pourrait déclencher rapidement et naturellement les raccourcis essentiels (appareil photo, lampe, outils IA) sans avoir à fouiller dans les menus du téléphone. La batterie de 5 170 mAh devrait quant à elle pouvoir faire le plein d'énergie en un clin d'œil grâce à la charge rapide 100 watts (ou 80W en sans-fil).
Ajoutez à cela une certification IP68/IP69 et un verre de protection toujours plus résistant, et on comprend que ce téléphone n'est pas seulement un bijou technologique, mais aussi un produit à utiliser normalement au quotidien sans avoir peur de le laisser tomber ou de le rayer.
Prix, dispo... et le caillou de la 5G
Reste la question qui fâche : la 5G. Toujours absente en Europe, Huawei reste bloquée à la 4G, conséquence directe de l'embargo américain. Pas de services Google non plus, il faudra se contenter de l'écosystème Huawei, mieux armé qu'avant, mais encore loin d'un Android complet. Une contrainte qui fera grincer des dents, surtout au moment de découvrir la facture : 1 099€ pour le Pura 80 Pro (12+512 Go), 1 499€ pour le Pura 80 Ultra (16+512 Go). Et ce n'est pas la montre connectée offerte pour le lancement, une Watch GT 5 (même pas la GT 6 ou GT 6 Pro), qui fera passer l'addition...