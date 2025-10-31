Huawei n'a pas dit son dernier mot sur le marché des smartphones européen. Avec les Pura 80 Ultra et Pura 80 Pro, le géant chinois souhaite se maintenir dans l'arène du haut de gamme, là où il brillait autrefois, avant les sanctions américaines et l'exil de Google. Successeurs des Pura 70 sortis au printemps 2024, ces deux smartphones misent eux aussi tout sur la photo, avec un peu d'IA, beaucoup de style et une ambition intacte malgré les coups reçus sur la tête : rappeler à tout le monde que l'innovation photo, c'est encore chez Huawei qu'elle se trouve.

Photo : un double zoom optique 3,7x et 9,4x

Le ton est donné dès le design, clinquant, mais élégant, avec ce module photo Forward Symbol façon bijou, clin d'œil à la joaillerie plus qu'à la techno brute. L'affichage est du même acabit avec une splendide dalle Oled LTPO de 6,8 pouces (diagonale de 17,3 cm, définition de 1 276 points par 2 848, résolution de 460 ppp) avec un rafraîchissement à 120 Hz et une luminosité avec des pics annoncés jusqu'à 3 000 nits.