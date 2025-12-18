Et à l'époque, Nokia voulait être la référence sur le domaine de la photo mobile. Sorti en 2012 et propulsé par Symbian, le Nokia 808 PureView l'avait précédé avec un capteur de 41 mégapixels utilisant le pixel binning pour produire des images de 5 mégapixels avec peu de bruit numérique. Pour sa part, le Panasonic Lumix CM1 (2014) prenait les choses à l'envers en intégrant un smartphone à un appareil photo. Celui-ci intégrait alors un capteur de 1 pouce doté d'une optique Leica pour créer un bokeh naturel et une dynamique intéressante. De son côté, le Samsung Galaxy K Zoom introduisait en 2014 un zoom optique 10x (24-240mm) rétractable offrant une plage focale que les multi-capteurs modernes n'atteignent pas facilement sur une telle amplitude.